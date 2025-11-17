Dâu đại gia khổ nhất showbiz: Chồng "phá gia chi tử" bị cắt thừa kế, 6 năm nhẫn nhục giờ công cốc

Ngày 16/11, tờ Sohu đưa tin bà trùm showbiz Trần Lam tuyên bố sẽ cùng ông xã Hướng Hoa Cường sửa di chúc, phân chia lại quyền thừa kế trong gia đình. Vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường cho biết không muốn để lại khối tài sản hơn 100 triệu HKD (gần 400 tỷ đồng) cho hai con trai. Thay vào đó, cả hai sẽ để tài sản cho thế hệ thứ 3 - tức đời cháu trong gia đình. "Tôi và chồng sẽ không để lại gì cho 2 con trai, chỉ có các cháu mới được phép dùng tiền của vợ chồng chúng tôi làm ra. Tôi không muốn 2 quý tử nhà mình và vợ của chúng chỉ tiêu tiền mà không làm việc", bà Trần Lam tuyên bố.

Quyết định này được bà Trần Lam đưa ra sau khi con trai cả - nam diễn viên Hướng Tả - vướng bê bối ngoại tình, nghiện cờ bạc rồi nợ nần đến mức bị kiện tòa và phải nhờ cha mẹ đứng ra trả thay. Trong khi con trai út của vợ chồng trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) lại lộ ảnh lui đến các quán bar, tụ tập chè chén với gái trẻ. Việc có 2 người con ham ăn nhác làm khiến Trần Lam và Hướng Hoa Cường ê chề. Thời gian qua, gia tộc họ Hướng bị đánh giá ngày càng sa sút ở Hong Kong (Trung Quốc). Do 2 con trai quá bất tài vô dụng, Trần Lam và Hướng Hoa Cường chỉ còn biết bảo vệ số tài sản còn lại và trông cậy vào đời cháu.

Vợ chồng bà trùm Trần Lam - Hướng Hoa Cường quyết định thay đổi di chúc, cắt quyền thừa kế của con trai - con dâu, chỉ phân chia tài thừa kế cho các cháu

Nam diễn viên Hướng Tả - con trai cả của vợ chồng trùm showbiz Hương Cảng - có tiếng ăn chơi, ngoại tình, làm ít nhưng phá nhiều

Tuyên bố cắt quyền thừa kế của thế hệ thứ 2 trong gia đình mà bà Trần Lam đưa ra khiến công chúng bàn tán xôn xao. Không ít người đã bày tỏ sự thương cảm cho Quách Bích Đình khi cưới phải 1 người chồng ăn chơi, bất tài như Hướng Tả. Cô cam chịu, nhẫn nhục trước cha mẹ chồng và "ngậm bồ hòn" cho qua chuyện chồng ngoại tình trắng trợn, nhưng cuối cùng lại "công dã tràng", bị gạt phăng khỏi danh sách thừa kế tài sản của Trần Lam - Hướng Hoa Cường. Không ít netizen cho rằng Quách Bích Đình là nàng dâu đại gia khổ nhất showbiz Hoa ngữ.

Chồng bị truất quyền thừa kế, bản thân Quách Bích Đình cũng không thể đụng vào khối tài sản của cha mẹ chồng

Quách Bích Đình là 1 trong những mỹ nhân 8X hàng đầu Cbiz nhờ nhan sắc lai mang 2 dòng máu Trung - Mỹ. Năm 18 tuổi, Quách Bích Đình đã nổi tiếng và được săn đón trong showbiz. Cô từng được nam giới Trung Quốc bầu chọn là "nữ thần quốc dân".

Đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Quách Bích Đình bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Hướng Tả - con trai trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) Hướng Hoa Cường và Trần Lam vào năm 2019. Sau khi lập gia đình, Quách Bích Đình dừng hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật. Cô dành thời gian vun vén tổ ấm, thực hiện nghĩa vụ sinh cháu nối dõi cho gia tộc họ Hướng.

Những tưởng làm dâu nhà giàu, Quách Bích Đình sẽ có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Ai ngờ, cô bị mẹ chồng kiểm soát mọi mặt, từ cách ăn mặc, trang điểm, tóc tai cho đến tiền bạc chi tiêu hàng ngày. Không chỉ vậy, Quách Bích Đình còn cay đắng chịu cảnh bị chồng thiếu gia bất tài, phá của "cắm sừng" đau đớn.

Quách Bích Đình có cuộc hôn nhân bẽ bàng với Hướng Tả

Gần đây, Hướng Tả còn khiến Quách Bích Đình không biết giấu mặt vào đâu khi bị tố nợ nần tiền tỷ vì cờ bạc và bỗng dưng ăn mặc giả gái kỳ lạ, lố lăng. Cuộc hôn nhân chịu áp lực trăm bề từ mẹ chồng, chồng không chung thủy và hành xử lạ lùng khiến Quách Bích Đình tàn úa chỉ sau vài năm cưới. Nhìn hình ảnh "nữ thần quốc dân" ngày xưa biến mất và tình cảnh ê chề sau khi làm dâu nhà giàu của Quách Bích Đình, bất kỳ ai từng yêu thương cô cũng phải nuối tiếc.

Hình ảnh giả gái lạ lùng của Hướng Tả khiến khán giả không thể cảm nổi

