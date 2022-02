Đâu chỉ miền Bắc nước ta, nơi này trên thế giới cũng đang hứng chịu đợt lạnh kỷ lục khiến hơn 600 người nhập viện, số ca đột tử đáng báo động

Theo Chinatimes đưa tin, mới đây tại Đài Loan đã hứng chịu đợt lạnh kỷ lục đầu tiên trong năm. Hiện tại, nơi này ghi nhận hơn 15 huyện và thành phố đã đặt báo động đèn cam vì nhiệt độ hạ thấp dưới 10°C.

Theo thống kê, từ ngày 19 đến ngày 21/2, có đến hơn 600 vụ cấp cứu vì thời tiết trở lạnh, 101 trường hợp bị đột tử vì ngừng tim ngoài bệnh viện (OHCA).

Được biết, ngừng tim ngoài bệnh viện (OHCA - Out of hospital cardiac arrest) là hiện tượng mất co bóp cơ tim đột ngột, mất các dấu hiệu tuần hoàn xảy ra trong cộng đồng. Được biết, ngừng tuần hoàn hô hấp là hiện tượng đột ngột mất chức năng tuần hoàn, hô hấp và ý thức xảy ra do rối loạn hoạt động điện của tim.

Nhiệt độ trên khắp Đài Loan giảm mạnh kể từ ngày 19/2. Đến ngày 20/2, 17 trạm khí tượng đã dự đoán nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất từ trước đến nay, ngay cả thành phố Cao Hùng ở phía nam Đài Loan ấm áp cũng chỉ còn 11°C, đảo Mã Tổ lập kỷ lục lần đầu tiên sau 18 năm xuất hiện hiện tượng kết băng. Nhiệt độ xuống thấp khiến cơ thể con người không kịp thích ứng dẫn đến trường hợp nhập viện cấp cứu gia tăng, số người đột tử cao đáng báo động.

Báo cáo tổng hợp số liệu các bệnh viện của Đài Loan thể hiện:

Vùng đô thị Đài Bắc (bao gồm thành phố Đài Bắc, Tân Bắc và Cơ Long) có 27 ca nhập viện vì ngưng thở, trong đó có 19 người tử vong.

Khu vực Đào Viên - Tân Trúc - Miêu Lật có 10 ca nhập viện, trong đó có 3 trường hợp không còn dấu hiệu sự sống.

Khu vực Đài Trung - Chương Hóa - Nam Đầu ghi nhận 84 ca nhập viện và 6 trường hợp tử vong.

Khu vực Nghi Lan - Hoa Liên - Đài Đông có 29 ca nhập viện và 3 ca ngưng thở không thể cứu sống.

Khu vực Nam Lâm - Gia Nghĩa - Nam Đầu ghi nhận kỷ lục cao nhất cả nước với 205 ca cấp cứu.

Các ca tử vong còn lại rải rác ở khu vực khác. Theo đó, đa số trường hợp nhập viện vì ngưng thở và tử vong đều ở độ tuổi trung niên từ 50 trở lên.

(Nguồn: Chinatimes)

