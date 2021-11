Đầu bếp khách sạn 5 sao cảnh báo không ăn cà chua cùng thứ này vì mất hết vitamin C, đáng tiếc người Việt luôn kết hợp vì thấy ngon và đẹp mắt

Dưa chuột kết hợp cà chua có thể làm phân hủy hết lượng vitamin C cần thiết mà cơ thể cần

Dưa chuột và cà chua là hai loại rau quả thường xuyên được kết hợp với nhau trong thực đơn ăn uống hàng ngày của người Việt. Nhiều gia đình có thói quen rang cơm với cà chua cho sắc màu đẹp mắt, khi ăn lại phải ăn kèm với dưa chuột muối chua ngọt. Phải như vậy món ăn mới thể hiện đúng chất đậm đà, khoái khẩu.

Món canh trứng cà chua là món ăn truyền thống được nhiều bà nội trợ hay làm vì nhanh, ngon, dễ chế biến. Khi ăn canh trứng cà chua, chắc hẳn không thể thiếu một đĩa rau ăn kèm, nào dưa chuột, nào xà lách, rau mùi...

Mỗi sáng, bạn làm bánh mì cho cả nhà ăn hoặc mua ngoài cửa hàng cũng vậy. Những loại rau như dưa chuột, cà chua không thể không bổ sung vào chiếc bánh mì, giúp món ăn giữ đúng hương vị và giảm độ ngấy ngán của nhân thịt trứng.

Hay trong món salad rau củ quả, trong các món rau ăn sống kèm trên mâm cơm, dưa chuột và cà chua thường được nhiều người cho sánh đôi với nhau vì đều là những loại rau ăn sống ngon lành, trông vô cùng đẹp mắt...

Những thói quen kết hợp dưa chuột với cà chua kiểu này được đầu bếp N.D - một đầu bếp có 7 năm kinh nghiệm nấu nướng tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội - cảnh báo gây hao hụt dinh dưỡng, thậm chí lượng vitamin C sẽ bị phân giải hoàn toàn thay vì được hấp thu vào cơ thể. Dưa chuột là một món ăn có chứa enzyme phân hủy vitamin C, trong khi cà chua là loại quả chứa lượng vitamin C dồi dào. Khi kết hợp với nhau, giá trị dinh dưỡng trong cà chua sẽ bị hao hụt đáng kể.

Theo USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cà chua là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Trong thực tế, chúng chứa nhiều vitamin C hơn cả cam. Tuy nhiên, trong dưa chuột lại chứa một loại enzyme cản trở sự hấp thụ vitamin C, khiến đường tiêu hóa của bạn có thể rơi vào tình trạng khó chịu và đặc biệt giá trị dinh dưỡng không được hấp thu tối đa cho cơ thể.

Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cũng nhận định không nên ăn cà chưa với dưa chuột vì catabolic - enzyme có trong dưa chuột sẽ phá hủy lượng vitamin C dồi dào trong cà chua cũng như nhiều loại rau củ giàu vitamin C khác.

Thay vì kết hợp dưa chuột với cà chua, bạn có thể kết hợp với thực phẩm nào để tăng cường dinh dưỡng?

Giới chuyên gia cho biết, thay vì kết hợp với cà chua, dưa chuột nên kết hợp với 3 loại rau như sau để tăng cường dinh dưỡng, giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng từ thực phẩm:

1. Dưa chuột và rau xà lách

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong 100g xà lách có chứa 1.3g protein, giàu vitamin nhóm B như vitamin B1, vitamin B2 và vitamin B6 giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện vị giác. Loại rau này cũng rất dồi dào lượng sắt, kali, magiê. Khi kết hợp với dưa chuột sẽ đem đến một món rau tươi hấp dẫn, có tác dụng tương đồng nhau nên không gây ra tác dụng phụ khi kết hợp.

Dưa chuột và hành tây có thể kết hợp cùng nhau.

2. Dưa chuột và rau cải mầm

Rau cải mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp nhiều lần so với các loại rau cải thông thường khác. Trong đó, hàm lượng vitamin B, C trong rau cải mầm rất dồi dào. Hơn nữa, trong thành phần dinh dưỡng rau mầm có nhiều men kích thích tăng trưởng giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng. Kết hợp với dưa chuột sẽ đem đến món rau giòn tan khoái khẩu.

3. Dưa chuột và hành tây

Hành tây có chứa rất ít calo và giàu vitamin C. Trong 100g hành tây cung cấp chỉ 40 calo, 1,1g protein, 7,4mg vitamin C, hàm lượng vitamin B siêu dồi dào, bao gồm nhiều loại như vitamin B1, B2, B3.Khi kết hợp với dưa chuột sẽ làm món ăn thêm phần bổ dưỡng, không kỵ nhau trong thành phần khi được chế biến cùng.