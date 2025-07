Đặt giường ở vị trí này trong phòng ngủ bảo sao gia chủ luôn đau ốm: Không phải mê tín, mà thật sự có căn cứ

Phòng ngủ là nơi để chúng ta nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Chính vì vậy, việc bố trí không gian, đặc biệt là vị trí của giường ngủ, đóng vai trò rất quan trọng.

Một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người thường mắc phải là đặt giường ngủ sát cửa sổ. Dù có thể giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên hay tạo cảm giác “gần gũi với thiên nhiên”, nhưng điều này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của gia chủ.

1. Cách nhiệt kém - nguy cơ cảm lạnh vào ban đêm

Cửa sổ là nơi lưu thông giữa không khí trong phòng và môi trường bên ngoài. Ngay cả khi đóng kín, khu vực gần cửa sổ vẫn thường có nhiệt độ thấp hơn so với phần còn lại của căn phòng. Vào ban đêm, luồng không khí lạnh có thể len lỏi qua khe cửa, thổi trực tiếp vào đầu và mặt người nằm ngủ. Điều này rất dễ dẫn đến cảm lạnh, đau đầu hoặc các bệnh hô hấp, đặc biệt ở người lớn tuổi, trẻ nhỏ hay những người có hệ miễn dịch yếu.

2. Khả năng cách âm kém - chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng

Nếu bạn sống ở khu vực có mật độ dân cư cao, gần đường lớn hoặc nơi ồn ào, việc đặt giường sát cửa sổ lại càng bất lợi. Vị trí gần cửa sổ thường không có khả năng cách âm tốt. Những âm thanh từ xe cộ, tiếng nói chuyện hay tiếng động từ môi trường bên ngoài rất dễ lọt vào, làm gián đoạn giấc ngủ. Đặc biệt đối với người khó ngủ hay không có giấc ngủ sâu, họ lại càng dễ bị đánh thức. Việc mất ngủ kéo dài không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và hiệu suất làm việc.

3. Độ ẩm cao - tiềm ẩn nhiều bệnh lý về da và hô hấp

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng thường khiến hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính cửa sổ, đặc biệt vào ban đêm hoặc những ngày trời lạnh, mưa. Nước có thể nhỏ giọt xuống thành vũng hoặc thấm vào chăn ga, đệm gối nếu giường đặt sát cửa sổ. Môi trường ẩm ướt này là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, nấm mốc. Đây chính là những tác nhân gây bệnh da liễu, dị ứng và các vấn đề đường hô hấp như viêm xoang, viêm mũi, hen suyễn.

4. Bất tiện trong sinh hoạt - tăng khả năng tích tụ bụi

Một điểm bất tiện nữa là khi giường đặt quá gần cửa sổ, việc mở cửa để thông gió trở nên khó khăn. Bạn có thể phải trèo lên giường mỗi lần muốn điều chỉnh cửa, gây bất tiện, nhất là đối với người lớn tuổi. Ngoài ra, khi cửa sổ mở, bụi bẩn từ bên ngoài có thể dễ dàng bay vào, bám vào chăn gối, làm tăng nguy cơ kích ứng da hoặc gây khó chịu cho người bị dị ứng.

5. Thiếu cảm giác an toàn - ảnh hưởng tâm lý khi ngủ

Ban đêm, ánh sáng yếu cùng hình ảnh phản chiếu từ bên ngoài như bóng cây lay động, đèn xe hay côn trùng bay vào… có thể khiến bạn giật mình hoặc cảm thấy bất an khi ngủ. Với những người có tâm lý nhạy cảm, cảm giác không an toàn này có thể khiến giấc ngủ không sâu, khó thư giãn và lâu dài dẫn đến căng thẳng thần kinh.

6. Nguy cơ từ kính cường lực- rủi ro tai nạn bất ngờ

Nhiều người tin rằng kính cường lực rất bền và an toàn, song vẫn có những trường hợp kính tự vỡ do thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc va chạm. Nếu giường đặt sát cửa sổ, trong tình huống không may như bão lớn hoặc kính vỡ đột ngột, các mảnh vỡ có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người đang nằm ngủ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn khiến bạn sống trong cảm giác bất an thường trực.

Tóm lại, việc đặt giường ngủ sát cửa sổ tưởng chừng tiện lợi và thẩm mỹ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần. Để đảm bảo một giấc ngủ chất lượng và không gian nghỉ ngơi an toàn, bạn nên ưu tiên đặt giường ở vị trí thoáng đãng, tránh xa cửa sổ hoặc sử dụng thêm rèm chắn, vật liệu cách âm, cách nhiệt nếu không thể thay đổi bố cục phòng. Sự cẩn trọng trong cách bố trí sẽ góp phần tạo nên một không gian sống lành mạnh và dễ chịu hơn mỗi ngày.

Đinh Anh (Theo Sohu)