Đạt G thân thiết với 2 con của Cindy Lư: Xưng hô là ba, nhóc tỳ có hành động đặc biệt tình cảm

Vào ngày 20/12, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm đã đăng tải những video mới trên story trang cá nhân. Cô chia sẻ khoảnh khắc cùng 2 con gái là Gà Gà và Cún Cún xuất hiện tại sân bay đi du lịch. Đáng chú ý, bên cạnh hai nhóc tỳ còn có sự xuất hiện của Đạt G.

Trong clip này, nhóc tỳ thứ hai của Cindy Lư còn có hành động thân thiết từ đằng sau vòng tay ôm Đạt G. Cún Cún và Gà Gà sau đó cũng hào hứng cùng đi ra ngoài chơi cùng với giọng ca sinh năm 1995.

Trước đó, Cindy Lư cũng từng chia sẻ khoảnh khắc con gái và Đạt G cùng trò chuyện trên ô tô. Nam ca sĩ 9x đã xưng là "ba" và gọi nhóc tỳ này là "con" rất tình cảm. Có thể thấy Đạt G quan tâm và cưng chiều 2 con gái của Cindy Lư. Hai nhóc tỳ này cũng rất vui vẻ và thường xuyên thể hiện tình cảm với nam ca sĩ.

Cindy Lư chia sẻ khoảnh khắc thân thiết giữa nam ca sĩ Đạt G và các con

Con gái Cindy Lư thể hiện tình cảm vòng tay ôm ca sĩ Đạt G ở sân bay



Đạt G có mối quan hệ thân thiết với con của Cindy Lư. Anh xưng hô là "ba" và gọi 2 bé là "con"

Trước đó, Cindy Lư từng đăng tải những clip tình cảm giữa bạn trai và các con trên mạng xã hội

Cindy Lư và Đạt G từng có một khoảng thời gian hẹn hò vào năm 2021. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai đã gặp rất nhiều áp lực từ dư luận nên đã nhanh chóng "đường ai nấy đi". Hơn nửa năm sau khi công khai chia tay, vào tháng 11/2023, Cindy Lư đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng hai con gái và Đạt G kèm caption: "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you. 12/2020 - 11/2023".

Sau khi chính thức công khai "gương vỡ lại lành" vào cuối tháng 11 vừa qua, Đạt G và Cindy Lư đã không còn ngần ngại khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên MXH. Cả hai thoải mái đăng tải những giây phút đời thường, thu hút sự chú ý lớn của netizen.