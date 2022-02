Đạt doanh thu 60 tỷ dù khen chê trái chiều, "Chuyện ma gần nhà" chính thức có mặt ở các rạp chiếu Đài Loan

Sau khi gây sốt phòng vé Việt, Chuyện ma gần nhà tiếp tục phát hành tại Đài Loan. Bộ phim sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4/2022 với tên tiếng Anh là Vietnamese Horror Story. Đài Loan sẽ là thị trường quốc tế đầu tiên của tác phẩm thứ 3 do Trần Hữu Tấn đạo diễn.

Nhà phát hành của phim ở Đài Loan là Cai Chang International Inc. Đơn vị thành lập năm 1995, được biết đến là một trong những nhà phát hành lớn nhất ngành giải trí tại Đài Loan. Một số phim nước ngoài họ từng phát hành ở đây là Along with the Gods, Along with the Gods: The Last 49 Days (Hàn Quốc), Shoplifters, Violet Evergarden: the Movie (Nhật), Molly's Game (Mỹ).

Đơn vị này đánh giá cao chất lượng và sự mới mẻ của Chuyện ma gần nhà: "Bộ phim ma hợp tuyển 3 phần của Việt Nam, có thể nói, là một nỗ lực rất mới mẻ. Nó xuất phát từ những giai thoại truyền miệng của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng khán giả Đài Loan sẽ đón chờ bộ phim thú vị này. Chúng tôi nghĩ rằng khán giả sẽ có những trải nghiệm rất gần gũi với tác phẩm".

Poster phiên bản quốc tế của Chuyện ma gần nhà.

Trước đó, Bắc Kim Thang, phim đầu tay của đạo diễn Trần Hữu Tấn, cũng được phát hành ở Đài Loan và vinh dự là phim kinh dị đầu tiên của Việt Nam được chọn tham gia Liên Hoan Phim Quốc Tế Busan BIFF 2019 (liên hoan phim danh giá nhất Châu Á), hạng mục A Window on Asian Cinema.

Chuyện ma gần nhà công chiếu ở Việt Nam từ ngày 11/2. Sau bốn ngày đầu, phim dẫn đầu phòng vé với doanh thu 53 tỷ đồng. Trước đó, tác phẩm đạt nhiều thành tích ấn tượng như 85.000 vé được bán trước giờ ra rạp, 400.000 vé trong hai ngày đầu. Ở cuối tuần phát hành đầu tiên, tình trạng "cháy vé" diễn ra ở nhiều rạp. Nhà phát hành CGV cho biết số suất chiếu sau 21h có tỉ lệ lấp đầy rất cao.

