Đắt đỏ loại tôm sú biển khổng lồ, giá gần 1 triệu đồng/kg mà người mua phải "đặt tiền cọc giữ chỗ" mới có hàng

Thời điểm này, các ngư dân ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đánh bắt tôm sú khổng lồ về bán, mỗi con nặng khoảng 300 gram với giá gần triệu đồng. Anh Hoàng (ngư dân tại đây) cho biết: "Tôm sú kích thước khổng lồ xuất hiện nhiều vào vùng biển mùa mưa. Chúng tôi hay gọi là tôm sú cọp. Mùa này đi đánh bắt may mắn có thể được vài kg tôm sú cọp khiến thu nhập sau mỗi đợt đi ghe tăng lên. Loại tôm này sau khi đánh bắt về còn dễ bán vì là hàng hiếm, nhiều người thu mua tận nơi còn trả giá cao để lấy hàng".

Tương tự như ở thành phố Hồ Chí Minh thì tại các tỉnh khác như Nha Trang, Vũng Tàu cũng xuất hiện loại tôm khổng lồ này. Ghe đánh cá thường sẽ thả thêm một lưới để bắt tôm sú khổng lồ nữa. Bắt đầu bao nhiêu thì vào bờ thương lái sẽ thu mua hết. Giá bán dao động từ 600 - 700.000 đồng/kg đối với hàng ướp lạnh, còn loại thở oxy thì đắt hơn, tới 900.000 đồng/kg.

Một con tôm sú biển khổng lồ có trọng lượng tới 300 gram. Ảnh minh họa.

Một chủ vựa hải sản ở Nha Trang chuyên thu mua tôm sú khổng lồ cũng cho biết: "Tôm sú biển thiên nhiên mùa này nhiều hơn so với các tháng đầu năm. Mỗi lần các ghe đi biển đánh bắt, tôi thu mua được từ 10 - 15kg về bán cho khách. Những con tôm sú thường có tuổi đời từ 2-3 năm nên kích thước to, khá hiếm, vì thế mà giá thành đắt đỏ. Mỗi kg tôm sú biển tới gần triệu đồng nhưng bán hết rất nhanh".

Anh Thành, một người đi ghe ở Nha Trang cho biết, mùa này ghe đi đánh cá thường thả thêm lưới để bắt tôm sú khổng lồ. Theo anh, loại này vừa về tới là thương lái lấy hết. "Từ đầu mùa tới nay, tôi mới bán được khoảng 2 kg loại 150-300 gram một con. Nếu hàng ướp đá có giá bán tại ghe 600.000-700.000 đồng một kg, còn loại thở oxy lên tới 900.000 đồng", anh Thành nói.

Một cửa hàng bán hải sản niêm yết giá tôm sú biển khổng lồ là 990.000 đồng/kg. Ảnh chụp màn hình.

Một địa chỉ khác bán với giá 950.000 đồng. Ảnh chụp màn hình.

Chuyên thu mua các loại hải sản lạ, chị Thúy An, chủ vựa hải sản An Cảng ở Nha Trang cho hay, tôm sú biển thiên nhiên mùa này nhiều hơn so với những tháng đầu năm. Tuy nhiên, vài tháng nay chị cũng mới gom được khoảng 10 kg để giao cho những khách hàng đã đặt từ trước.

"Tôm sú khổng lồ đa phần có tuổi đời 1-3 năm, chúng là hàng khá hiếm nên giá thường đắt đỏ. Mỗi kg tôm sú biển khổng lồ còn sống có giá trên một triệu đồng nhưng khá hút khách và hết hàng rất nhanh. Trọng lượng mỗi con trung bình được 200 gram, con to và nặng thì tới gần 400 gram. Thịt chắc, ngọt như tôm hùm, vỏ lại mỏng", chị An nói.

Loại tôm sú biển này thịt chắc, ngọt như tôm hùm, vỏ lại mỏng. Ảnh minh họa.

Còn ở Cần Giờ, tôm sú khổng lồ được bán với giá thành đắt đỏ hơn. Mỗi một kg tôm sú lớn loại 3-4 con sẽ có giá tới 1,1 triệu đồng. Tuy giá cao nhưng nhiều người mua nên ai đặt cọc trước khi có hàng mới nhận được. Bên cạnh các vùng biển, hiện nay tại các đầm, vuông tôm ở các tỉnh miền Tây, hoạt động gom tôm sú khủng cũng bắt đầu vào mùa. Tuy nhiên, giá tôm sú khủng ở những nơi này rẻ hơn so với tôm sú biển thiên nhiên. Giá dao động từ 520 - 680.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa.

Theo người dân địa phương, tôm sú tại đầm, vuông là tôm sú quảng canh, sống tự nhiên không ăn thức ăn công nghiệp. Chúng tự tìm kiếm thức ăn nên thịt ngon và dai. Các thương lái cho biết, trước đây tôm được chuyển về cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, những nơi này vẫn đang đóng cửa nên hàng mới được bán nhiều cho khách lẻ như hiện nay.