Đặt điện thoại di động bên cạnh khi ngủ có hại không?

Tờ Very well Health (Mỹ) cho rằng nhiều người thường có thói quen dùng điện thoại trước khi đi ngủ và mở điện thoại xem thông tin ngay khi thức dậy. Một số còn để điện thoại ngay trên giường ngủ, dưới gối. Tuy nhiên, theo tờ Very well Health , sau khi dùng điện thoại vào buổi tối, bạn không nên để điện thoại quá gần giường ngủ vì những mối nguy tiềm tàng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tác hại để điện thoại di động bên cạnh khi ngủ

Giảm chất lượng giấc ngủ

Theo một nghiên cứu về hành vi giấc ngủ của Đại học Bergen (Na Uy) cho thấy, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại cũng như các thiết bị điện tử khác như máy tính bảng, laptop có thể ảnh hưởng đến khả năng đi vào giấc ngủ, gây ra sự chậm trễ trong nhịp sinh học. Điều này khiến bạn mệt mỏi vào sáng hôm sau vì không ngủ đúng giờ và đủ giấc.

Việc liên tục cập nhật tin tức trên điện thoại cũng như trả lời tin nhắn công việc, bạn bè hoặc chơi game khiến bạn khó tắt điện thoại để đi ngủ. Điều này có thể dẫn đến đi ngủ muộn và giảm tổng thời gian cần nghỉ ngơi của cơ thể.

Không nên để điện thoại bên cạnh khi ngủ. (Ảnh minh hoạ)

Nếu để điện thoại bên cạnh khi đang ngủ, một vài tình huống xảy ra có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của bạn. Tiếng chuông điện thoại cuộc gọi đến hoặc thông báo tin nhắn sẽ làm bạn giật mình. Việc gián đoạn giấc ngủ khiến cơ thể khó chịu, bực bội và thậm chí khó ngủ lại được. Nó có thể góp phần gây ra tình trạng thiếu ngủ nếu không có đủ số giờ ngủ cần thiết để cơ thể được nghỉ ngơi.

Ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

Bài viết trên Báo Lao Động cho biết, việc sử dụng điện thoại khiến giấc ngủ của bạn bị trì hoãn. Ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn theo nhiều cách khác nhau và gây ra các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Hơn thế, khi để điện thoại gần giường ngủ, bức xạ từ điện thoại cũng gây hại cho cơ thể bạn, dẫn đến các cơn đau đầu, đau cơ, các vấn đề về sinh sản. Tốt hơn hết, bạn nên để điện thoại ở xa giường ngủ.

Phát nổ

Khi bạn đặt điện thoại dưới gối hoặc sạc pin điện thoại qua đêm, điện thoại sẽ tỏa nhiệt. Lớp vỏ gối và ga giường ngăn chặn điện thoại nhiệt tỏa ra, từ đó làm tăng nguy cơ phát nổ. Tốt hơn hết, bạn nên sạc điện thoại ở xa giường ngủ.

Để đảm bảo sức khoẻ các chuyên gia khuyên rằng nên đặt điện thoại ở vị trí xa giường ngủ và tốt nhất là ở ngoài phòng ngủ. Thông thường, sẽ không có gì khẩn cấp đến mức không thể chờ đến sáng hôm sau. Bằng cách để điện thoại ở xa bản thân, bạn sẽ đảm bảo được chất lượng giấc ngủ hơn và không lo lắng đến việc điện thoại phát nổ làm nguy hiểm đến tính mạng.