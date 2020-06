Dara (2NE1) đóng phim góp vui, ai dè bị mắng tan nát, "tình cũ" Lưu Diệc Phi cũng bị lôi vào chê bai

Mới đây, Dara (2NE1) đã góp mặt trong bộ phim Shall We Eat Dinner Together? với vai trò là diễn viên khách mời, đóng cùng với Song Seung Hun và Seo Ji Hye.

Trong phim, nhân vật của Dara đảm nhận là một bệnh nhân đang chịu đựng căn bệnh tâm lý phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ Kim Hae Kyung (Song Seung Hun). Mặc dù sự xuất hiện của Dara khá ngắn ngủi, tuy nhiên diễn xuất gượng gạo, một màu, lời thoại như thể đang đọc bài đã khiến nữ thần tượng vấp phải làn sóng chỉ trích của đông đảo khán giả.

Tạo hình của Dara trong phim mới.

Ngay sau khi bộ phim lên sóng, nhiều bài báo nói về diễn xuất của Dara xuất hiện, kéo theo hàng loạt những bình luận của netizen. Nhiều người thẳng tay "ném đá" Dara vì vốn dĩ cô nàng đã từng tham gia học diễn xuất, cũng như đóng phim vài lần nhưng vẫn yếu kém. Thậm chí, có người còn lôi của Song Seung Hun vào để chỉ trích.

Bài báo chê bai diễn xuất của Dara.

"Cái phim này là cuộc thi xem ai diễn chán hơn à?", "Diễn kiểu gì mà phát chán", "Kiểu diễn của Song Seung Hun mệt mỏi quá, cứ gồng mình để tỏ ra mình ngầu, nhưng mà lại phát ớn đến nổi cả da gà", "Song Seung Hun không có mắt chọn phim lắm", "Nhìn screencap cũng đủ hình dung diễn xuất nát như nào rồi", "Cho cái phim này phát đúng là phí cả tài nguyên sóng truyền hình, cuộc đua xem ai diễn chán hơn chứ phim phọt gì"... -Netizen Hàn ném đá Dara lẫn Seung Hun.

Được biết tập phim có sự góp mặt của Dara chỉ đạt 3,9% rating.