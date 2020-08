Đập tan tin đồn rạn nứt, đại gia Matt Liu xác nhận đang yêu Hương Giang được 2 tháng

Sau khi vướng phải hàng loạt những sóng gió, Hương Giang và Matt Liu không chia sẻ về nhau trên trang cá nhân. Thậm chí, cả hai từng làm dấy lên nghi vấn rạn nứt khi Matt Liu đăng ảnh kèm bài hát Solo mang ý nghĩa độc thân, trong khi đó Hương Giang lại công khai thả thính "Muốn yêu quá à!". Thậm chí, nàng Hậu còn đăng tải nhiều dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến dân tình không khỏi tò mò.

Trong khi mối quan hệ của cả hai vẫn đang là dấu chấm hỏi đối với khán giả thì tối nay (21/8), tròn 2 tuần sau khi cả 2 kết đôi thành công trong chương trình Người ấy là ai, Matt Liu đã đăng tải bức ảnh của Hương Giang trên trang cá nhân cùng với dòng trạng thái khẳng định mối quan hệ của cả hai ở thời điểm hiện tại: "Everyone’s got a past and we can’t change it. But together, we can make a better future! Happy 2nd month’sary bae". (Tạm dịch: Ai cũng có quá khứ và chúng ta không thể thay đổi được nó. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn! Kỷ niệm 2 tháng với em yêu).

Matt Liu khẳng định mối quan hệ yêu đương với Hương Giang ở thời điểm hiện tại.

Matt Liu thừa nhận đã yêu Hương Giang được 2 tháng, phù hợp với mốc thời gian mà Hòa Minzy từng tiết lộ trước đó.

Bên dưới bài viết, Matt Liu còn "bonus" thêm bức ảnh chụp cùng với Hương Giang giữa một không gian đầy lãng mạn khiến khán giả không khỏi xuýt xoa lẫn thích thú, đồng thời chúc phúc cho cả hai.

Như vậy với lời khẳng định chắc nịch này từ phía Matt Liu, khán giả có thể an tâm về mối quan hệ của cả hai ở thời điểm hiện tại là vô cùng ngọt ngào, trái ngược với những lời đồn đoán trước đó.

Hương Giang cũng thừa nhận mối quan hệ với Matt Liu.

Trải qua một vài mối tình đậm sâu, Hương Giang từng cho biết cô không dám yêu vì sự tự ti về giới tính của mình, nhưng chứng kiến sự chân thành mà anh chàng Matt Liu dành cho nàng Hậu, fan hoàn toàn tin tưởng vào một cái kết đẹp cho cả hai.