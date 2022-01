Đào xuống phố đúng thời điểm, tiểu thương vẫn méo mặt vì ít người hỏi mua

Đánh giá về lượng tiêu thụ, lãnh đạo chợ hoa Quảng An cho hay, mấy ngày gần đây tiểu thương bày ra nhiều nhưng ít khách mua. Một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế suy giảm; phần nữa là do đào chất lượng không được tốt so với năm ngoái.