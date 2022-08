Đạo diễn “The Lion King” trở lại với siêu phẩm mới sẽ ra mắt dịp 2/9

Với câu chuyện đầy tình tiết vui nhộn cùng tạo hình độc đáo được hé lộ từ trích đoạn trailer, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm điện ảnh tràn ngập tiếng cười dành cho các khán giả nhí cùng gia đình. Đặc biệt, phim sẽ có các suất chiếu sớm vào ngày 27, 28/08 và chính thức khởi chiếu từ 01/09/2022.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm hài Viễn Tây kinh điển Blazing Saddles của Mel Brooks, Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó xoay quanh câu chuyện về chú chó nhỏ đáng yêu - Hank. Chú luôn mang trong mình ước mơ khao khát trở thành một samurai vĩ đại. Trên con đường đi tìm định mệnh, Hank vô tình lạc vào một thị trấn đầy mèo. Và mèo thì không hề thích chó. Cũng vì mong muốn giành được tình cảm của cư dân thị trấn, Hank vô tình mắc vào âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu. Cùng với các đồng đội mới quen, Hank sẽ tìm cách ngăn chặn âm mưu của Ika Chu, nhưng liệu Hank có thành công và chuộc lại được sai lầm của mình?

Khán giả sẽ tận hưởng những ác đoạn hội thoại dí dỏm, tràng cười không ngớt từ những màn “võ mèo” vô cùng tếu táo, nhưng cũng đầy ly kỳ trên hành trình trở thành samurai tại thị trấn mèo của Hank, khi cậu là chú chó duy nhất ở nơi này.

Trong một lần thi đấu, Hank, tuy nhỏ bé, nhưng liều mình đối đầu với chú mèo khổng lồ Sumo, vừa giỏi võ vừa quyền lực. Hiển nhiên, chiến thắng chắc chắn không tới tay Hank nhưng cậu lại tình cờ có cơ hội tầm sư học đạo với Jimbo - samurai tiếng tăm một thời. Tiếp sau đó là những buổi huấn luyện khắc nghiệt ngược xuôi, để “hô biến” Hank từ một chú chó lóng ngóng đến “siêu” chó samurai. Vậy liệu “samurai” Hank có thể hoàn thành nhiệm vụ và giải cứu thị trấn?

Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó do Mark Koetsier và Rob Minkoff đồng đạo diễn. Mark Koetsier xuất thân từ họa sĩ, anh đã có tới hơn 30 tác phẩm gồm các loạt phim nổi danh như The Lion King, Pocahontas, Big Hero 6 và sau này là người đã tạo nên những câu chuyện cho các bộ phim hoạt hình như Kung Fu Panda, How To Train Your Dragon. Rob Minkoff được biết đến với vai trò đạo diễn bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar The Lion King, ông cũng đã đạo diễn một số bộ phim cho Walt Disney, bao gồm Stuart Little (1999), Stuart Little 2 (2002), The Haunted Mansion (2003) và The Forbidden Kingdom (2008).

Tham gia lồng tiếng cho bộ phim là nhiều ngôi sao tên tuổi gồm Samuel L. Jackson (vai Jimbo) - một trong những tài năng kỳ cựu của Hollywood với sự góp mặt trong hơn 100 bộ phim; Dương Tử Quỳnh (vai Yuki) - diễn viên mới đây đã vô cùng thành công với bộ phim điện ảnh Everything Everywhere All At Once, Mel Brooks - đạo diễn của Blazing Saddles, cùng nhiều diễn viên khác như Ricky Gervais, Djimon Hounsou,…

MÔN PHÁI VÕ MÈO: HUYỀN THOẠI MỘT CHÚ CHÓ (tựa gốc: PAWS OF FURY: THE LEGEND OF HANK) có suất chiếu đặc biệt vào 27-28/08, chính thức khởi chiếu 01/09.