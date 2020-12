Đạo diễn Charlie Nguyễn tự tin "chuyện tình bá đạo" của Hoàng Yến Chibi và "tình mới" Trần Ngọc Vàng sẽ không lép vế trước những bộ phim quốc tế

Trước khi công bố trailer của Người Cần Quên Phải Nhớ, phim điện ảnh Việt mang đầy đủ sắc thái nhất mùa lễ Giáng Sinh 2020, nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đã khiến các fan háo hức với việc nhá hàng loạt poster mới.

Xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nàng phóng viên Loan (Hoàng Yến Chibi) và gã giang hồ mất trí Bình (Trần Ngọc Vàng), tác phẩm tình cảm, lãng mạn trên hứa hẹn sẽ làm tan chảy trái tim khán giả vào mấy ngày se lạnh cuối năm.



Lấy sắc tím "nhớ thương" làm tông màu chủ đạo, nếu như Loan là tâm điểm thu hút sự chú ý nơi teaser poster, thì Bình lại là gương mặt nổi bật hơn hẳn tại poster lần này.

Có thể thấy, tất cả các nhân vật khác đều đang hướng ánh nhìn về phía nam chính. Do bị mất trí tạm thời, nên anh không tài nào nhớ được những chuyện từng xảy ra trước đây. Liệu chàng trai ấy đóng vai trò gì ở cái chết của bố Loan, cũng như dính dáng thế nào tới thế lực hắc ám đứng sau vụ án đó?

Chưa kể, ngoài ấn phẩm vừa rồi, ekip sản xuất Người Cần Quên Phải Nhớ còn giới thiệu thêm bộ poster nhân vật, hé lộ thông tin chi tiết về dàn nhân vật sẽ xuất hiện trong phim.

Là cây viết nhỏ mà có võ, Loan từng vạch trần biết bao tội ác qua các bài phóng sự xã hội. Vì cảm thấy tội lỗi với cái chết của bố, nên cô đã tìm đủ mọi cách, kể cả việc lợi dụng căn bệnh mất trí nhớ tạm thời nơi Bình - tay giang hồ “lôm côm” được phe phản diện cử sang để đe dọa mình hòng vén màn bí mật. Cẩn thận khi viết lách nhưng lại táo bạo lúc hành sự, nàng đả nữ đội lốt phóng viên này là một bóng hồng không thể xem thường.

Dẫu sở hữu ngoại hình sáng sủa, thế nhưng thay vì theo đuổi nghề người mẫu, ca sĩ hay diễn viên… Bình lại muốn gia nhập giới giang hồ. Thực tập dưới trướng băng Dũng Răng Vàng (Xuân Phúc), Bình đảm nhận công việc đi giao hàng cho hắn. Vào ngày nọ, cậu được Dũng giao nhiệm vụ “dằn mặt” Loan, ngăn cản cô ta điều tra bệnh viện tâm thần. Tiếc thay, do quá non nớt, gã giang hồ đáng thương đã bị “đối tượng” hành hung ngược tới độ sang chấn tâm lý, quên sạch toàn bộ kí ức.

Bản thân thất nghiệp, “treo đàn” nằm nhà cả tháng thì chẳng lo, chàng nhạc công Cường (Huyme) chỉ lo Bình lớn tồng ngồng vậy mà vẫn còn lẻ bóng. Luôn muốn giúp đỡ người bạn chí cốt thoát kiếp FA nhưng lại thường triển khai sai hướng, anh sẽ khiến khán giả phải bật cười với những kế hoạch tính già hóa non do mình bày ra. Cũng bởi bản tính vốn thích sân si mấy chuyện bao đồng, Cường liên tục vướng vào vô số rắc rối, trở thành tấm bia đỡ đạn, hứng trọn mọi thể loại gạch đá cho Bình.

Lớn lên một trong gia đình có truyền thống nghề y, Vân (Karen Nguyễn) chịu ảnh hưởng lớn từ bố, vị giáo sư nổi tiếng ngành giải phẫu học và khao khát được nối nghiệp ông. Bàng hoàng bởi lời cáo buộc từ nàng phóng viên rằng bệnh viện tâm thần - nơi mình công tác cố ý giết người, cô đồng ý thu thập manh mối giúp Loan hòng làm rõ sự thật. Là trợ thủ đắc lực, chị bác sĩ xinh đẹp cùng chàng giang hồ Bình sẽ đóng vai trò quan trọng xuyên suốt quá trình đánh án của nữ chính.

Vì từng là nhà văn trinh thám đình đám một thời, nên Mr. Bô (Thái Hòa) rất thích đóng giả làm thám tử, cùng “đồng đội” lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong viện tâm thần. Tưởng chừng đây chỉ đơn thuần như trò chơi ngớ ngẩn, vô hại thường thấy của các bệnh nhân “tưng tưng”, thế nhưng nhờ có nó, Loan và Bình mới thu thập được nhiều chứng cứ quý giá. Tất nhiên, bởi bản tính nửa tỉnh nửa “bay”, các manh mối mà điệp viên James Bô cung cấp đôi lúc cũng gây ra kha khá hiểu lầm tai hại.

Chẳng buồn chạy theo trào lưu livestream nói chuyện triết lý giống mấy đồng đạo giang hồ khác, Dũng Răng Vàng (Xuân Phúc) khiến hội chị em ngạc nhiên bởi vẻ nhan sắc lãng tử, phong trần cùng gout thời trang đơn giản mà lịch thiệp. Ẩn mình trong bóng tối, Dũng khéo léo điều hành tổ chức của hắn qua đội quân shipper, bên cạnh hệ thống “đại lý” núp bóng cửa hiệu bình thường. Đáng chú ý, gã ta luôn giấu kín mọi thông tin xoay quanh công chuyện làm ăn, cũng như không muốn cô nhà báo tọc mạch, điều tra bệnh viện tâm thần.

"Hiện tại, chúng tôi phải chạy đua cùng thời gian để phim kịp ra rạp với chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, cá nhân tôi tin rằng, cả Người Cần Quên Phải Nhớ lẫn các phim điện ảnh Việt ra rạp mùa Giáng Sinh vẫn có cơ hội cạnh tranh bình đẳng, không sợ bị lép vế trước những tác phẩm quốc tế. Đơn cử như năm ngoái, Mắt Biếc và Chị Chị Em Em đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu, đánh bại hai bom tấn Hollywood Star Wars: The Rise of Skywalker và Jumanji: The Next Level", anh khẳng định.



Chia sẻ về đứa con tinh thần, nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết: Trước tình hình bom tấn Âu Mỹ và những nước khác đang "lăm le" đổ bộ vào phòng vé Việt nhân dịp lễ Noel, anh và ekip sản xuất cảm thấy vừa lo lắng nhưng cũng không kém phần phấn khích khi thị trường phim đã bắt đầu sôi động trở lại.

Người Cần Quên Phải Nhớ khởi chiếu vào 25/12. Bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Thái Hòa, Thanh Thúy, Nguyễn Dương, NSƯT Đức Hải và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies.