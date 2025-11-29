Dạo 1 vòng Hà Nội và TP.HCM tối Black Friday: Nơi hàng trăm người chen chân mua sắm, chỗ lại vắng hoe
Black Friday 2025 ghi nhận không khí mua sắm trái ngược giữa các địa phương, nơi đông đúc náo nhiệt, nơi lại vắng vẻ hơn mọi năm.
Black Friday (ngày thứ Sáu đen tối) là ngày mua sắm lớn xuất phát từ Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn, thường rơi vào cuối tháng 11. Đây được xem là thời điểm mở màn cho mùa mua sắm cuối năm ở nhiều quốc gia. Từ khoảng một thập kỷ trở lại đây, Black Friday lan rộng ra nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
Ngày "thứ sáu đen tối" (Black Friday) được coi là sự kiện giảm giá lớn nhất trong năm, khi hàng loạt thương hiệu đồng loạt tung ra mức ưu đãi sâu. Đây cũng là dịp để những tín đồ mua sắm thỏa sức lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền, từ thời trang, phụ kiện đến đồ gia dụng, công nghệ.
Tuy nhiên, không khí mua sắm dịp giảm giá lớn nhất năm tại một số con phố thời trang lại khá ảm đạm. Tại các TTTM dù doanh số bán hàng có cao hơn so với bình thường nhưng lượng khách hàng đổ về đây cũng không quá đột biến. Dù đã treo biển giảm giá sâu, thậm chí mức giảm trải rộng từ 20% đến 80% cùng nhiều chương trình ưu đãi nhưng không hề xuất hiện cảnh chen lấn, xổ đẩy hay xếp hàng từ sáng sớm để săn hàng giảm giá như những năm trước đó.
Theo ghi nhận vào tối ngày 28/11, các cửa hàng tại Trung Tâm Thương Mại Lotte Tây Hồ (Hà Nội) cũng không quá đông đúc. So với ngày thường, lượng khách ghé đến các cửa hàng cũng đông đúc hơn nhưng không qua đột biến.
Bên cạnh đó, không khí tại các tuyến phố mua sắm lớn như Trần Duy Hưng, Cầu Giấy hay các trung tâm thương mại khác ở Hà Nội cũng khá yên ắng, khác hẳn với cảnh chen lấn, xếp hàng chờ săn hàng giảm giá từng thấy. Nhiều cửa hàng thời trang, điện tử hay đồ gia dụng treo biển giảm giá từ 20% đến 80% nhưng lượng khách vẫn chỉ lác đác.
Chia sẻ với PV, chị Mai Linh (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy) cho biết, “Mọi năm dịp Black Friday, tôi săn các món đồ công nghệ,, thiết bị nhà bếp nhưng năm nay cảm giác không còn hào hứng như trước. Một phần vì các chương trình giảm giá không còn quá hấp dẫn, phần khác là do tôi có thể mua online tiện lợi hơn. Dù vậy, tôi vẫn tranh thủ ghé qua để xem thử vài mặt hàng giảm giá.”
Gia đình anh Tuấn (2 vợ chồng và 1 con nhỏ) tranh thủ cho con đến TTTM sau khi đi ăn tối, “Chúng tôi định mua vài bộ đồ cho con nhân dịp giảm giá Black Friday, nhưng không thấy quá nhiều ưu đãi đặc biệt, nên chỉ chọn 1–2 món cần thiết. Đi ra ngoài cho vui thôi, chứ không quá ‘cuồng’ như các năm trước.”
Người dân TP Hồ Chí Minh đổ về trung tâm thương mại để mua sắm, "săn sale" trong dịp Black Friday
Ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn ở phường Sài Gòn vào tối ngày 28/11, không khí mua sắm rất náo nhiệt. Nhiều mặt hàng sale đậm từ 10% - 70 %, thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng, dòng người chen chân để săn được những món hời, thậm chí xếp hàng dài chờ thanh toán.
Cùng ngày tại trục đường Trần Huy Liệu - Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) - nơi được mệnh danh là kinh đô thời trang giới trẻ, rất đông cửa hàng cũng tổ chức giảm giá nhân dịp black friday. Có những cửa hàng sale sập sàn đến 70%. Đã số các cửa hàng dành cho giới trẻ đều thu hút rất nhiều lượt khách đến mua sắm, có bạn khi bước ra với 5-7 túi đồ trên tay.
Vì tuyến đường nhỏ và tập trung nhiều cửa hàng thời trang nên việc tắc đường là không tránh khỏi, người dân đổ xô về đây mua sắm khiến nơi đây trở thành biển người. Thậm chí có những cửa hàng vì lượng khách quá đông nên đã để xe lên cả vỉa hè dành cho người đi bộ, buộc lực lượng chức năng phải có mặt để xử lý.