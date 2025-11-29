Black Friday (ngày thứ Sáu đen tối) là ngày mua sắm lớn xuất phát từ Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn, thường rơi vào cuối tháng 11. Đây được xem là thời điểm mở màn cho mùa mua sắm cuối năm ở nhiều quốc gia. Từ khoảng một thập kỷ trở lại đây, Black Friday lan rộng ra nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Dạo 1 vòng Hà Nội và TP.HCM tối Black Friday: Nơi hàng trăm người chen chân mua sắm, chỗ lại vắng hoe

Ngày "thứ sáu đen tối" (Black Friday) được coi là sự kiện giảm giá lớn nhất trong năm, khi hàng loạt thương hiệu đồng loạt tung ra mức ưu đãi sâu. Đây cũng là dịp để những tín đồ mua sắm thỏa sức lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền, từ thời trang, phụ kiện đến đồ gia dụng, công nghệ.

Tuy nhiên, không khí mua sắm dịp giảm giá lớn nhất năm tại một số con phố thời trang lại khá ảm đạm. Tại các TTTM dù doanh số bán hàng có cao hơn so với bình thường nhưng lượng khách hàng đổ về đây cũng không quá đột biến. Dù đã treo biển giảm giá sâu, thậm chí mức giảm trải rộng từ 20% đến 80% cùng nhiều chương trình ưu đãi nhưng không hề xuất hiện cảnh chen lấn, xổ đẩy hay xếp hàng từ sáng sớm để săn hàng giảm giá như những năm trước đó.

Các cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) khá vắng vẻ trong ngày Black Friday. Ảnh: Xuân Hoàng

Chỉ một vài cửa hàng tung chiêu giảm giá sâu mới tập trung đông khách hàng, xe máy phải dựng xuống dưới lòng đường.

Tuy nhiên, cũng không xuất hiện cảnh chen lấn chọn hàng hay xếp hàng chờ thanh toán như mọi năm

Theo ghi nhận vào tối ngày 28/11, các cửa hàng tại Trung Tâm Thương Mại Lotte Tây Hồ (Hà Nội) cũng không quá đông đúc. So với ngày thường, lượng khách ghé đến các cửa hàng cũng đông đúc hơn nhưng không qua đột biến.

Bên cạnh đó, không khí tại các tuyến phố mua sắm lớn như Trần Duy Hưng, Cầu Giấy hay các trung tâm thương mại khác ở Hà Nội cũng khá yên ắng, khác hẳn với cảnh chen lấn, xếp hàng chờ săn hàng giảm giá từng thấy. Nhiều cửa hàng thời trang, điện tử hay đồ gia dụng treo biển giảm giá từ 20% đến 80% nhưng lượng khách vẫn chỉ lác đác.

Chia sẻ với PV, chị Mai Linh (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy) cho biết, “Mọi năm dịp Black Friday, tôi săn các món đồ công nghệ,, thiết bị nhà bếp nhưng năm nay cảm giác không còn hào hứng như trước. Một phần vì các chương trình giảm giá không còn quá hấp dẫn, phần khác là do tôi có thể mua online tiện lợi hơn. Dù vậy, tôi vẫn tranh thủ ghé qua để xem thử vài mặt hàng giảm giá.”

Gia đình anh Tuấn (2 vợ chồng và 1 con nhỏ) tranh thủ cho con đến TTTM sau khi đi ăn tối, “Chúng tôi định mua vài bộ đồ cho con nhân dịp giảm giá Black Friday, nhưng không thấy quá nhiều ưu đãi đặc biệt, nên chỉ chọn 1–2 món cần thiết. Đi ra ngoài cho vui thôi, chứ không quá ‘cuồng’ như các năm trước.”

Các cửa hàng thời trang luôn là khu vực thú hút lượng khách hàng đông đúc nhất trong các TTTM

Buổi tối, lượng người đổ về các TTTM mua sắm cũng đông hơn ban ngày

Quầy gàng thu đông dành cho trẻ em cũng được nhiều gia đình ghé đến mua sắm, chọn lựa

Nhiều người cho biết nhân dịp giảm giá nên cũng muốn đến tận cửa hàng để thử đồ, chọn lựa trực tiếp thay vì mua online

Mức giảm trải rộng từ 20% đến 70 - 80% nhằm thu hút khách mua sắm trong dịp Black Friday

Những mặt hàng thời trang đều giảm giá hấp dẫn, các tín đồ săn sale tha hồ mua sắm trĩu tay

Một nhân viên văn phòng tranh thủ đi mua sắm dịp giảm giá cho hay, "Tôi vẫn thích săn sale trực tiếp, nhưng năm nay cảm giác không còn áp lực xếp hàng hay chen lấn. Có vẻ nhiều người đã chuyển sang mua online".

Nhiều gia đình tranh thủ dịp giảm giá cuối tuần để đưa con nhỏ đi chơi, tham quan và mua sắm

Người dân TP Hồ Chí Minh đổ về trung tâm thương mại để mua sắm, "săn sale" trong dịp Black Friday

Ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn ở phường Sài Gòn vào tối ngày 28/11, không khí mua sắm rất náo nhiệt. Nhiều mặt hàng sale đậm từ 10% - 70 %, thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng, dòng người chen chân để săn được những món hời, thậm chí xếp hàng dài chờ thanh toán.

Nhiều sản phẩm giày được treo biển giảm giá lên tới 50% để kích cầu sức mua của khách hàng

Nhiều mặt hàng thời trang cũng treo biển giảm giá 40%

Dòng người chen chân tại trung tâm thương mại TP.HCM trong tối Black Friday, săn hàng giảm giá hấp dẫn.

Khung cảnh sôi động tại các cửa hàng thời trang, nơi Black Friday trở thành lễ hội mua sắm của giới trẻ.

Nhiều bạn trẻ đứng chọn từng món đồ, thử hết chiếc này đến chiếc khác trước khi quyết định mua.

Không chỉ quần áo, các mặt hàng túi ví, giày dép cũng được nhiều người ghé tới chọn lựa, săn sale

Các cửa hàng giảm giá sập sàn thu hút đông đảo bạn trẻ mua sắm, nhiều bạn bước ra với 5–7 túi đồ trên tay.

Bên ngoài TTTM, nhiều xe công nghệ đã đậu sẵn để chờ đón khách sau khi mua sắm, săn hàng giảm giá

Cùng ngày tại trục đường Trần Huy Liệu - Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) - nơi được mệnh danh là kinh đô thời trang giới trẻ, rất đông cửa hàng cũng tổ chức giảm giá nhân dịp black friday. Có những cửa hàng sale sập sàn đến 70%. Đã số các cửa hàng dành cho giới trẻ đều thu hút rất nhiều lượt khách đến mua sắm, có bạn khi bước ra với 5-7 túi đồ trên tay.

Vì tuyến đường nhỏ và tập trung nhiều cửa hàng thời trang nên việc tắc đường là không tránh khỏi, người dân đổ xô về đây mua sắm khiến nơi đây trở thành biển người. Thậm chí có những cửa hàng vì lượng khách quá đông nên đã để xe lên cả vỉa hè dành cho người đi bộ, buộc lực lượng chức năng phải có mặt để xử lý.

Ùn tắc giao thông trên các tuyến đường do lượng khách đổ về mua sắm Black Friday.

Một số shop thời trang đã đổ đống hàng giảm giá ngay trên vỉa hè

Xe máy để tràn lên vỉa hè vì quá đông khách, lực lượng chức năng phải có mặt để điều tiết.