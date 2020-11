Dành vài năm thử bao quy trình skincare, nàng BTV ngộ ra làn da đẹp nhất là khi chỉ chăm sóc 5 bước

Chuyện chăm da hoàn toàn không phải là điều giản đơn, tiến hành một cách hú họa thì da sẽ đẹp lên. Thực tế, nhiều nàng phải nhờ cậy đến rất nhiều sản phẩm, cả chục thao tác chăm bẵm mỗi ngày, thậm chí là thử qua vô vàn quy trình (routine) thì mới tìm thấy được điều đúng đắn nhất cho làn da. Và nàng biên tập viên làm đẹp Giselle La Pompe-Moore đến từ chuyên trang Who What Wear cũng vậy.

Với đặc thù nghề nghiệp, nàng BTV đã kinh qua vô vàn sản phẩm, và chắc chắn cũng gắn bó với vài routine khác nhau. Tuy nhiên đến cuối cùng, quy trình lý tưởng nhất với cô lại chẳng phải routine những chục bước mà chỉ gói gọn trong 5 thao tác; vậy thôi là vừa tiết kiệm thời gian lại vừa đem đến hiệu quả chăm da trông thấy được.

Bước 1: Làm sạch

Để làn da được làm sạch sâu thì trước hết, nàng BTV dùng sáp tẩy trang để khiến những tàn dư nền dầu như cặn trang điểm, kem chống nắng, dầu thừa… được làm tan chảy, và dễ dàng được cuốn trôi theo dòng nước, giải phóng phần nào lỗ chân lông. Có một lưu ý cực quan trọng khi dùng dầu/sáp tẩy trang, đó là các nàng nhất định không được quên bước nhũ hóa trong khoảng 1 phút. Bằng không, dầu/sáp tẩy trang vẫn sẽ tồn đọng, mang đến tác dụng ngược là khiến lỗ chân lông bị bít tắc, da lên mụn.

Sau khi đã tẩy trang xong xuôi, bạn cần dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làn da được giải phóng khỏi những cặn bẩn gây hại mà bước tẩy trang chưa xử lý hết.

Bước 2: Tẩy da chết hóa học

Càng lớn tuổi (khoảng U30 đổ đi), bước tẩy da chết càng tỏ ra quan trọng vì lúc này, chức năng tự tái tạo làn da đang bắt đầu suy giảm, dẫn đến những hiện tượng như da xỉn màu, nếp nhăn hay đốm nâu mãi không được làm mờ.

Do đó, dù rút gọn quy trình đến đâu, bạn cũng không được bỏ qua thao tác tẩy da chết. Sản phẩm được các bác sĩ khuyên dùng chính là tẩy da chết hóa học. Món skincare này sẽ giúp giải phóng làn da khỏi những tế bào già cỗi, kích thích sản sinh collagen để bạn có được làn da vừa mịn màng, tươi sáng, vừa sạch tỳ vết và không dễ lên mụn. Và vì là sản phẩm chứa acid, bạn cũng chỉ nên tẩy da chết có chừng mực, khoảng 2 – 3 lần/tuần để không làm tổn thương lớp màng bảo vệ da.

Bước 3: Dùng serum chứa chất chống oxy hóa

Loại serum chứa chất chống oxy hóa được ưa chuộng nhất chính là serum vitamin C. Sản phẩm này đem đến cho làn da vô vàn lợi ích, chẳng hạn như: làm sáng da, xóa mờ đốm nâu, kích thích sản sinh collagen và quan trọng không kém, chất chống oxy hóa như vitamin C sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa. Và vì thế, việc thoa serum vitamin C trước kem chống nắng chính là cách dùng lý tưởng nhất của sản phẩm.

Bước 4: Thoa kem dưỡng ẩm

BTV Giselle La Pompe-Moore khuyên bạn rằng để tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chăm da, bạn nên ưu ái lọ kem dưỡng ẩm dành cho cả ban đêm lẫn ban ngày. Bên cạnh đó, sẽ rất lý tưởng nếu bạn chọn sản phẩm có chứa thành phần như ceramide, lớp màng bảo vệ da sẽ được củng cố, da duy trì độ ẩm lâu hơn và trở nên thật khỏe mạnh, mịn màng.

Bước 5: Thoa kem chống nắng

Vào buổi sáng, thoa kem chống nắng là bước skincare bắt buộc vì ánh nắng chính là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa cùng những vấn đề trước mắt như: da xỉn màu, mụn, đốm nâu… Bạn cần dùng sản phẩm có chỉ số SPF tối thiểu là 30, thoa không sót ngày nào dù trời có nắng hay âm u, thậm chí còn phải thoa lại sau mỗi 2 tiếng đồng hồ để làn da được bảo toàn tuyệt đối trong suốt ngày dài.

Nguồn: W.W.W

Ảnh: Internet