Danh tính thiếu nữ tử vong cùng Youtuber Nam Ok trong vụ tai nạn ô tô khiến nhiều người xót thương

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 4/10, tối nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, bước đầu đã xác định được danh tính 2 người tử vong trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB.

Thời điểm trên, xe ô tô Kia BKS 98A-206.33 do Nguyễn Văn Nam (Nam OK), SN 2000, trú ở Tân Yên, Bắc Giang điều khiển, trên xe có 5 người theo hướng cầu Chanh đi cầu Phương đã va chạm với xe ô tô tải BKS 99C-145.12 (chưa xác định người điều khiển) đi hướng thị trấn Thứa về Lai Hạ.

Vụ tai nạn khiến 2 nam thanh niên và một cô gái đi cùng xe tử vong. Công an huyện Lương Tài đã đến ngay hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu, khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn.

Nhiều người đau lòng khi Nam OK và L.T mất đột ngột, người này còn cho biết nạn nhân thứ 3 là H.- bạn gái T.

Theo đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, ngoài Nam OK có một cô gái trẻ tên H., đi cùng xe Nam OK tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên đã khiến nhiều người bàng hoàng. Nhiều người thân, bạn bè và cộng đồng mạng đã vào trang cá nhân của các nạn nhân xấu số để lại lời chia buồn, thương tiếc.

Một tài khoản tên P.T.K.H sốc, gọi tên cô gái H. tử vong trong vô vọng: "H. ơi, em gái của chị ơi, em sao rồi? Có phải em chỉ không online thôi phải không?, H. ơi có phải em chưa tỉnh thôi phải không, em của chị ơi?".

Trên trang Facebook của cô gái tên H. - vừa qua đời sau vụ tai nạn, một người thân không giấu được đau lòng, không dám tin người em đã ra đi...

Người này cũng đăng tin tìm người nhà cho H.: "Ai biết người nhà của em H. không ạ. Em liên lạc từ chiều đến giờ không được. Em H. tai nạn mất rồi, đang ở bệnh viện Lương Tài - Bắc Ninh. Em gọi cho mẹ H. không được. Ai ở Neo - Yên Dũng liên lạc với bố H. hộ em. Thương em quá. Em cố chờ nha. Chị xuống nhà với em".

Khi tai nạn xảy ra, tài khoản K.H. đã đăng tìm người thân cho cô gái xấu số.

Bên dưới phần bình luận cũng nhiều người để lại lời tiếc thương, "Yên nghỉ bạn nhé", "Đọc được tin mà bàng hoàng quá", "Ngủ thật ngon em gái nhé. Đau lòng quá, chẳng dám tin là sự thật. Tai nạn đã cướp em đi rồi. Đau xót quá em ơi!"...

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân, xác minh danh tính các nạn nhân còn lại.