Danh tính nữ diễn viên công khai gọi Tăng Thanh Hà là "máy đẻ": Thích khoe ảnh khiêu gợi bởi thấy đẹp, "kẻ thù" của cả Vbiz vì những phát ngôn gây tranh cãi

Những ngày cuối năm Tân Sửu khi "người người, nhà nhà" đang tấn bật dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới Nhâm Dần thì làng Vbiz vẫn dậy sóng với vô số drama. Trong đó, gây chú ý nhất phải nói tới phát ngôn mỉa mai diễn viên "ngọc nữ" nào đó là "máy đẻ và ăn bám" chồng giàu của Phan Thị Trà My "Thương nhớ ở ai".

Bài đăng mỉa mai của Phan Thị Trà My khiến cho Tăng Thanh Hà bị "gọi tên" khi liên tục đưa ra nhiều "dữ liệu" như: Ngọc nữ, nữ diễn viên, vừa sinh con thứ 3, lấy chồng xong thì giải nghệ... những điều này được cho là tương đồng với Tăng Thanh Hà. Không ít người cho rằng, Phan Thị Trà My cố tình mỉa mai Tăng Thanh Hà.

Phát ngôn này của Phan Thị Trà My nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng đều chỉ trích và ngán ngẩm trước Phan Thị Trà My. Bởi lẽ, đây cũng chẳng phải lần đầu Phan Thị Trà My gây tranh cãi vì những phát ngôn "động chạm" tới nhiều nghệ sĩ Vbiz.

Sự nghiệp nhạt nhòa

Sinh năm 1996 tại TP.HCM, Phan Thị Trà My được biết đến với vai chính trong bộ phim "Thương nhớ ở ai" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, bộ phim lại không gây được tiếng vang cho nữ diễn viên. Trong bộ phim này, tuy đảm nhiệm vai trò nữ chính nhưng Phan Thị Trà My lại bị khán giả chê nhiều về diễn xuất quá đơ của mình.

Chẳng những diễn xuất không được đánh giá cao mà Phan Thị Trà My còn bị nhận xét là "thiếu chuyên nghiệp". Nguyên nhân tới từ một phân cảnh trong "Thương nhớ ở ai", khi nhân vật của Phan Thị Trà My phải nhận cái tát từ mẹ (diễn viên Ngọc Anh thủ vai), cô đã vô tình vung tay đánh lại bạn diễn. Chính vì vậy mà từ sau khi tham gia bộ phim này cho đến nay, cô vẫn chưa nhận được thêm kịch bản nào phù hợp với mình. Ngoài vai chính trong "Thương nhớ ở ai", Phan Thị Trà My còn diễn vai phụ trong "Con nhà siêu giàu châu Á". Tuy nhiên, vai phụ này cũng rất mờ nhạt và không để lại ấn tượng gì cho khán giả.

Phan Thị Trà My trong "Thương nhớ ở ai".

Về chuyện tình cảm, hiện tại Phan Thị Trà My vẫn chưa kết hôn. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống độc thân và công việc kinh doanh của mình lên mạng xã hội.

Nổi tiếng thì ít, tai tiếng có thừa

Tên tuổi của Phan Thị Trà My không được nhiều người biết đến qua nghiệp diễn xuất mà lại đến từ những phát ngôn gây tranh cãi hay khoe body gợi cảm trên mạng xã hội liên quan tới nhiều nghệ sĩ trong Vbiz. Cô thường xuyên có những câu nói, phát ngôn khó hiểu trên mạng xã hội khiến netizen nổ ra tranh cãi dữ dội.



Năm 2019, Phan Thị Trà My từng gây xôn xao khi đăng tải những hình ảnh được cho là quá mức khiêu gợi và nhận về vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng. Trước sự chỉ trích từ công chúng, Phan Thị Trà My chỉ bình thản cho rằng, cô thấy body bản thân đẹp thì sao phải giấu.

Loạt ảnh được đánh giá là khiêu gợi của Phan Thị Trà My.

Cũng trong năm 2019, Phan Thị Trà My đã có một phát ngôn nhận về "ném đá" dữ dội từ các fan Kpop. Nữ diễn viên đăng lên trang cá nhân: "Chúng nó là ca sĩ hay diễn viên người mẫu hoa hậu thì cũng chỉ là bọn đi mua vui và giải trí cho công chúng thôi. Chúng nó không tôn thờ khán giả vì cho chúng tiền và danh tiếng thì thôi, lũ fan cuồng còn đội chúng nó lên đầu làm gì? Tốn tiền cha mẹ cho ăn học". Ngay khi vừa đăng tải, trạng thái này đã nhận về hàng nghìn lượt phẫn nộ đến từ cư dân mạng nói chung và cộng đồng fan Kpop nói riêng.

Phát ngôn về cộng đồng fan Kpop của nữ diễn viên.

Vào tháng 3/2020, khi cả nước đang đoàn kết chống lại dịch bệnh covid thì nữ diễn viên lại có phát ngôn "đi vào lòng đất" khi cô cho rằng "nên cảm ơn cô Vy" khiến cư dân mạng đều phẫn nộ. Chưa hết, về việc các nghệ sĩ Việt nổi tiếng kêu gọi, ủng hộ bà con trong mùa dịch, nữ diễn viên này khẳng định đây chỉ là chiêu trò PR, đánh bóng tên tuổi của họ chứ "có gì đâu mà phải tung hô hay thần thánh hóa lên".

Phát ngôn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Đầu tháng 8/2021, giữa lúc lùm xùm Jack có con riêng với hot girl Thiên An nổ ra trên mạng xã hội, dù chẳng liên quan nhưng Phan Thị Trà My vẫn lên tiếng phát ngôn. Phan Thị Trà My gây tranh cãi khi cho rằng mẹ đơn thân chỉ đang "hám fame", và cố tình gài bẫy Jack.

Nữ diễn viên cho rằng Thiên An "hám fame".

Không dừng lại ở đó, Phan Thị Trà My còn có nhận xét khiến người nghe phản cảm liên quan đến vợ chồng kiện tướng dance sport Khánh Thi - Phan Hiển. Nữ diễn viên dùng nhiều lời lẽ khó nghe như chê "già", "bẫy phi công"... khi nói về bà xã Phan Hiển. Theo Phan Thị Trà My, Khánh Thi đã gài bẫy để được kết hôn với Phan Hiển và giờ là lúc nên "trả tự do" cho chồng trẻ. Ngay sau đó, Phan Hiển tức giận và lên tiếng đáp trả lại nữ diễn viên. Nam dancer bảo vệ vợ con và yêu cầu nữ diễn viên không được xúc phạm gia đình mình. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi Phan Thị Trà My lại dùng những từ nặng nề để ẩn ý chê bai Phan Hiển không xứng mặt đàn ông.

Cô mỉa mai vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển.

Năm 2021, sau khi dân tình trầm trồ vì biết tin Midu vừa bán được 21 lô đất trong một buổi tối, Phan Thị Trà My đã ngay lập tức đăng ảnh Midu lên trang cá nhân của mình. Cô chê bai Midu nhạt cả về cuộc sống và tính cách. Thậm chí nữ diễn viên còn cho rằng Midu là gái ế, không nên khoe khoang tài giỏi.

Chê bai Midu là gái ế.

Mới đây nhất, Phan Thị Trà My tiếp tục gây tranh cãi khi cô cho rằng một "ngọc nữ" trong showbiz là "máy đẻ", "ăn bám chồng", sống tầm gửi". Cô cho rằng: "Tại sao phải sống tầm gửi vào tài chính người khác, kể cả đó là chồng mình? Như vậy chẳng phải suốt ngày phải nhìn thái độ của người khác mà sống hay sao?". Thậm chí cô còn mạnh dạn tuyên bố, những thông tin ca ngợi "ngọc nữ" này sẽ là định hướng sai cho giới trẻ.

Bài đăng mới đây của Phan Thị Trà My khiến nhiều người "gọi tên" Tăng Thanh Hà.

Dù nữ diễn viên không chỉ đích danh ai, nhưng qua những dữ liệu như "ngọc nữ", "kết hôn thiếu gia nhà giàu đẻ 3 con"... dân mạng cho rằng cô đang nhắc tới Tăng Thanh Hà. Chính vì thế mà ngay khi vừa đăng tải bài viết này, Trà My đã nhận được rất nhiều "gạch đá". Netizen mỉa mai Phan Thị Trà My "hám fame", cố tình phát ngôn mỉa mai người khác để nổi tiếng. Thậm chí có cư dân mạng còn bình luận: "Cóc ghẻ mà cứ cà khịa thiên nga, bản thân ở chốn bùn nhơ mà đòi dạy đời người ta sống sao cho trong sạch".

Netizen mỉa mai nữ diễn viên là "cóc ghẻ".

Những phát ngôn khó nghe của Phan Thị Trà My khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Là người từng bị Trà My mỉa mai, Đàm Vĩnh Hưng cũng có một bài đăng ẩn ý khi nói về đàn em của mình: "Anh có nghe vài phỏng vấn hỏi anh! Anh cũng không hỏi tên luôn. Vì đối với anh đó là rác, mà đã là rác thì chỉ có đổ đi thôi em ạ!".

Hàng loạt phát ngôn của Phan Thị Trà My khiến cư dân mạng cực kỳ phẫn nộ. Bởi lẽ, họ chẳng thể hiểu được vì sao một người nổi tiếng lại có thể không để ý đến phát ngôn của mình mà nói ra những câu khó nghe như thế. Hiện tại, diễn viên Phan Thị Trà My vẫn đang là cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội. Netizen đều cho rằng đây là một cách thu hút sự chú ý từ công chúng của Phan Thị Trà My.

