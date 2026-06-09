Sự việc một cô gái chia sẻ câu chuyện kể về những câu chuyện được cho là mang yếu tố tâm linh, xảy ra trong quá trình đi du lịch tại Ninh Bình đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống mới đây cho hay, quá trình điều tra, công an xác định, người đăng tải những câu chuyện trên là L.Q.A. (trú tại Hà Nội).

Trong quá trình đi du lịch tại Ninh Bình, A. đã sử dụng một tài khoản Threads mang tên "Netolatone" để đăng tải những bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí. Những bài viết này đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, làm nổ ra nhiều ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như hình ảnh du lịch Ninh Bình.

L.Q.A. thừa nhận tự thêm một số nội dung nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Ngày 8/6, tại cơ quan công an, A. thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi đi du lịch tại Ninh Bình. Trong đó, có nhiều chi tiết trong câu chuyện được đăng tải không có căn cứ, không có người làm chứng. Ngoài ra, A. còn tự thêm một số nội dung nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc với anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1986, trú phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là tài xế chở A. trong quá trình du lịch tại Ninh Bình. Nam tài xế xác nhận không có sự việc xe hỏng, không có sự việc tài xế đuổi nữ du khách xuống xe và không có chuyện ngồi cùng nữ du khách chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được cô gái đăng tải.

Ngoài ra, những tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ, gọi cho mẹ người yêu cũ nhằm tăng thêm yếu tố tâm linh cho câu chuyện cũng được xác định là hoàn toàn không có thật. Sau khi làm rõ các nội dung sự việc, đồng thời được sự hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật đối với việc đăng tải các thông tin sai sự thật, A. đã gỡ bỏ các bài viết, cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong Nhân dân…", mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Trên Tri thức - Znews cho biết thêm, qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; kiểm chứng nguồn tin trước khi phát tán, tránh đăng tải nội dung sai sự thật nhằm câu kéo tương tác hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân, bởi các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.