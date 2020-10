Danh tính cô gái được cho là "tiểu tam" trong vụ vợ đánh ghen náo loạn trên phố, tố chồng ngoại tình hóa ra là nhân vật cực nổi MXH

Muốn biết sức mạnh của cư dân mạng, hãy để họ tìm ra thông tin của một nhân vật trong drama xôn xao nào đó! Và vụ đánh ghen hot nhất tối 20/10 cũng không ngoại lệ.

Ngay sau khi chị vợ có tên Facebook M.M chia sẻ tường tận về anh chồng vô tâm, vũ phu, bội bạc, dân tình đã lùng ra ngay info của cả nam chính lẫn tiểu tam.

Nếu như anh chồng là hot boy từng tham gia chương trình Người ấy là ai, khẳng định là "chậu đã có bông" thì cô nàng tiểu tam cũng nổi tiếng chỉ có hơn, không hề kém! Theo đó, cô gái bị chị M.M tố là tiểu tam là một hot girl do anh P.V.T quản lý. Cô nàng hot girl này tên là A.M, 24 tuổi đến từ Ukraine, hiện đang làm việc như một người mẫu tự do, diễn viên, MC tại Việt Nam.

A.M là một người mẫu, diễn viên, MC.

A.M nói tiếng Việt cực đỉnh, và gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, vóc dáng cao ráo, "chuẩn không cần chỉnh". Trên Facebook, cô nàng hot girl sở hữu hơn 53 nghìn theo dõi, TikTok thì có tới 1,5 triệu người đăng kí và một kênh Youtube riêng.

Kênh Tiktok sở hữu 1,5 triệu lượt đăng kí, mỗi clip đều thu hút hàng chục nghìn cho tới hàng triệu lượt xem.

Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo chuẩn Tây.

Đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn của cô nàng cũng khiến nhiều người mê mẩn.

Hiện tại, những thông tin tố cặp kè mới do chị M.M đưa ra, kèm theo loạt video ghi lại cảnh mẫu Tây A.M và anh chàng quản lý P.V.T tình tứ đi cà phê, rồi hôn tay, hôn má nhau. Còn phía mỹ nam Người ấy là ai và hot Tiktoker người Ukraine vẫn chưa lên tiếng.