Mới đây, cuộc thi nhảy của nước Mỹ Dance Your Style vừa kết thúc tại thành phố Atlanta với sự lên ngôi của Quán quân SonLam (Sơn Lâm), một vũ công người Việt Nam. Sơn Lâm qua đó cũng chính thức lên ngôi vô địch của nước Mỹ và sẽ đại diện nước Mỹ dự thi tại vòng Chung kết thế giới Dance Your Style tổ chức vào tháng 11 sắp tới tại Mumbai (Ấn Độ).

Thông tin SonLam đăng quang ngôi vô địch nước Mỹ khiến giới dancer trong nước không khỏi tự hào, đồng loạt chia sẻ với nhiều niềm vui.

Sơn Lâm vô địch giải Dance Your Style toàn nước Mỹ, đại diện nước Mỹ thi đấu ở vòng chung kết thế giới.

Trận đấu Chung kết giúp SonLam lên ngôi vô địch

Trước khi tiến vào vòng Chung kết Quốc gia, Sơn Lâm thi đấu tại cuộc thi Dance Your Style của thành phố Oakland và lên ngôi vô địch. Kể từ đó, cái tên Sơn Lâm được giới dancer tại Mỹ đặc biệt chú ý, giành nhiều sự nể phục.

Và Sơn Lâm không hề là một cái tên xa lạ!



Sơn Lâm vô địch tại Oakland, đại diện để đi thi cấp quốc gia tại Mỹ.

Sơn Lâm sinh năm 1995, từng là sinh viên trường FPT Arena. Năm 2014 - cách đây tròn 10 năm - anh tham gia chương trình So You Think You Can Dance (Thử Thách Cùng Bước Nhảy) mùa 3. Anh chàng được phong là hot boy của So You Think You Can Dance mùa ấy vì sở hữu gương mặt điển trai, ngoại hình sáng sân khấu. Dù tập luyện Hip-hop nhiều nhưng chàng trai có thể trạng khá yếu, hay bị đau dạ dày, cảm lạnh, chuột rút… Cũng chính vì điều này nên ban đầu ba mẹ Sơn Lâm không cho theo nghiệp nhảy múa, nhưng sau vẫn đồng ý bởi thấy chỉ lúc nhảy, con trai mới vui vẻ, hạnh phúc. Tuy vậy, bạn bè lại dần dần tách biệt vì thấy hot boy không còn thời gian đi chơi nữa.



Khi thi đấu, Sơn Lâm cũng ít có bạn cổ vũ. Mặc dù qua mỗi tuần thi, cái tên Sơn Lâm ít khi nào gắn liền với những tiết mục xuất thần, nhưng việc hiếm khi lọt top nguy hiểm, cộng với sự hiền lành, từ tốn, "chậm mà chắc" có lẽ là điều khiến khán giả đặt niềm tin ở Sơn Lâm. Sau nhiều tháng tranh tài, Chung kết So You Think You Can Dance mùa 3 diễn ra vào tháng 1/2015 đã xướng tên Sơn Lâm ở ngôi vô địch với giải thưởng 400 triệu đồng. Năm đó cũng là năm Phạm Lịch dự thi và dừng chân ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Sơn Lâm năm đó đã nổi tiếng bởi vẻ điển trai.

Sơn Lâm năm đó cũng từng gây tranh cãi khi không ít luồng ý kiến cho rằng anh vào sâu đến tận Chung kết bởi vì visual điển trai, trắng trẻo, ưa nhìn. Năm đó Sơn Lâm cho biết anh rất buồn khi "bị" khen đẹp trai.

Chia sẻ sau khi đăng quang về việc này, Sơn Lâm từng cho biết: "Chắc chắn là mình hơi buồn nếu nhiều người nghĩ mình chiến thắng chỉ với 1 lí do đó thôi. Nhưng mình luôn biết có hàng triệu khán giả, và hàng triệu suy nghĩ khác nhau nên không thể tránh được. Mình chỉ có điều muốn nói là mình đã nỗ lực hết mình cũng giống như các thí sinh khác. Nếu chỉ vì ngoại hình mà mình chiến thắng thì có lẽ có nhiều người khác xứng đáng hơn mình. Và sau chương trình sẽ là lúc mình tiếp tục nâng cao trình độ để xứng đáng với ngôi vị này hơn."

Giây phút Sơn Lâm đăng quang So You Think You Can Dance mùa 3.

Sơn Lâm tập trung xây dựng phong cách riêng dựa trên nền tảng giữa street style như Popping, House, Hiphop, Breaking, Locking và studio style như Jazz, Ballet, Contemporary. Hướng đi của Lâm thiên về theatre và giảng dạy hơn là những cuộc thi hay thị trường công nghiệp giải trí. Bên cạnh đó, Lâm luôn muốn có những tác động, thay đổi tích cực đến vũ công, nhằm phát triển tư duy, sự sáng tạo, tính cộng đồng. Hơn thế nữa, Lâm muốn nâng giá trị của vũ công lên cao hơn như một nghệ sĩ đẳng cấp, một vị trí khiến họ được công nhận hơn và được trả công một cách thoả đáng hơn.

Các giải thưởng đáng chú ý của Sơn Lâm trước đây gồm: Quán quân So You Think You Can Dance Vietnam Mùa 3 (2014) - được bình chọn là vũ công được yêu thích nhất toàn quốc; Quán quân Astro Battleground Vietnam 2016 và lọt vào Top 3 Astro Battleground Asia 2016; Quán quân Original Gangstaz Singapore (2013); Top 5 Got to Dance Vietnam (2013); Á quân All Out Championship vol.2 Singapore (2013); Á quân Korat Battle Thailand (2013) - Popping 2vs2; Top 4 JusteDebout Singapore (2011) - Popping 2vs2.

Gần đây, Sơn Lâm về Việt Nam và trình diễn tại đêm Chung kết Street Dance Vietnam. Anh cũng đóng vai trò là cố vấn biên đạo cho Đăng Quân - thí sinh team Captain Chi Pu, người xuất sắc lên ngôi vô địch năm ấy.

Sơn Lâm trình diễn tại Chung kết Street Dance Vietnam

https://kenh14.vn/danh-tinh-chang-dancer-nguoi-viet-gay-chan-dong-voi-2-lan-vo-dich-tai-my-nhay-da-dep-visual-the-nao-ma-buon-vi-bi-khen-dep-trai-20240522201230005.chn