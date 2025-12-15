Chiều Chủ nhật 14/12 vừa qua, bãi biển Bondi (Sydney) bất ngờ trở thành hiện trường của vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Khi hàng trăm người đang tham dự sự kiện Hanukkah by the Sea, những loạt súng vang lên, phá vỡ không khí lễ hội và đẩy đám đông vào hỗn loạn.

Theo thống kê, có khoảng 16 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có trẻ em, người già và các thành viên cộng đồng Do Thái.

Matilda – 10 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất

Matilda là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh:Do gia đình cung cấp. Matilda là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh:Do gia đình cung cấp.

Nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ tấn công là Matilda, 10 tuổi. Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Lina đau xót cho biết cháu gái yêu quý của mình đã thiệt mạng trong vụ khủng bố tại bãi biển Bondi. Có lẽ, đây là bi kịch mà gia đình khó có thể vượt qua.

Matilda được đưa tới Bệnh viện Nhi Sydney vào tối Chủ nhật nhưng không qua khỏi. Trường Harmony Russian School of Sydney mà Matilda đang theo học đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của em. Giáo viên nhận xét Matilda là một cô bé thông minh, vui vẻ và tràn đầy sức sống, luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh.

Peter Meagher – Huyền thoại Randwick Rugby

Trọng tài Peter Meagher. Nguồn ảnh: Facebook Trọng tài Peter Meagher. Nguồn ảnh: Facebook

Peter Meagher, còn được biết đến với biệt danh Marzo đã thiệt mạng trong vụ tấn công hàng loạt. Thông tin được Câu lạc bộ bóng bầu dục Rugby Randwick – nơi ông gắn bó nhiều năm xác nhận trong thông cáo phát đi vào thứ Hai.

Peter được yêu mến sâu sắc và là huyền thoại thực sự của câu lạc bộ, mọi người xem ông như “trái tim và linh hồn” của đội bóng. Trong nhiều năm, ông đảm nhiệm vai trò quản lý đội, đồng thời từng là một trong những trọng trọng tài uy tín, được đồng nghiệp và giới chuyên môn kính trọng.

Không chỉ gắn bó với thể thao, trong sự nghiệp chuyên môn, Peter Meagher còn có gần 40 năm phục vụ trong lực lượng Cảnh sát bang New South Wales, nghỉ hưu với cấp bậc trung sĩ thám tử. Thông cáo nhấn mạnh ông là người được các đồng nghiệp trong ngành cảnh sát vô nể phục.

Eli Schlanger – người mang tâm hồn nhân hậu

Giáo sĩ Eli Schlanger. Ảnh: Instagram Giáo sĩ Eli Schlanger. Ảnh: Instagram

Nạn nhân 41 tuổi là người đầu tiên được công bố danh tính trong vụ tấn công. Ông là cha của 5 người con và giữ vai trò trợ lý tại Chabad of Bondi, một trung tâm văn hóa Do Thái ở Sydney.

Theo Jewish News, Schlanger lớn lên tại phía bắc London và là một con người nhiệt huyết, ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vợ chồng ông vừa chào đón đứa con út vào tháng 10. Tuy nhiên thảm kịch ập đến khiến ông phải chia xa vợ con khi còn đang là trụ cột gia đình.

Ông Alex Ryvchin, lãnh đạo Hội đồng Do Thái Australia, đánh giá Rabbi Schlanger là người hiện thân của lòng nhân ái và những việc thiện. Ông cho biết sự ra đi của Schlanger để lại một khoảng trống rất lớn, khiến cộng đồng vô cùng đau xót.

Những người từng làm việc và gắn bó với ông cũng bày tỏ niềm tiếc thương trước sự mất mát của một đồng nghiệp tận tâm, luôn lan tỏa năng lượng tích cực, yêu cuộc sống và mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh.

Alexander Kleytman

Alexander Kleytman. Ảnh: Jewish Care. Alexander Kleytman. Ảnh: Jewish Care.

Alexander Kleytman là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công. Trước Bệnh viện St Vincent’s, vợ ông – bà Larisa nghẹn ngào kể lại rằng khi tiếng súng vang lên, chồng bà đã tiến lại gần và dùng thân mình che chắn chỉ để vợ an toàn trong khoảnh khắc nguy hiểm.

Khi còn trẻ, họ đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng của chiến tranh và sự truy sát. Riêng Alexander mang theo suốt đời những ký ức ám ảnh về quãng thời gian sống trong điều kiện khắc nghiệt tại Siberia, nơi ông cùng mẹ và em trai chật vật giành giật sự sống từng ngày.

Thế nhưng, người đàn ông từng vượt qua những năm tháng tăm tối nhất của lịch sử lại ra đi trong bạo lực thời bình khi đang cố bảo vệ người bạn đời của mình.

Dan Elkayam – tài năng trẻ nước Pháp

Cầu thủ Dan Elkayam. Ảnh: Instagram Cầu thủ Dan Elkayam. Ảnh: Instagram

Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, ông Jean-Noël Barrot xác nhận Dan Elkayam là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công.

Gia đình và bạn bè cho biết Dan Elkayam là một người yêu bóng đá. Cầu thủ tài năng này từng thi đấu trong mùa giải 2025 cho CLB Rockdale Ilinden. Elkayam dự kiến sẽ gia nhập CLB Arncliffe Aurora ở miền nam Sydney trong mùa giải 2026. Tuy nhiên ước mơ ấy mãi mãi không trở thành sự thật.

Ông Barrot lên án đây là“ hành động hèn hạ và đầy hận thù”, đồng thời nhấn mạnh sẽ không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để chống lại chủ nghĩa bài xích Do Thái dưới mọi hình thức.

Reuven Morrison – doanh nhân thành đạt

Doanh nhân Reuven Morrison. Nguồn ảnh: anash.org Doanh nhân Reuven Morrison. Nguồn ảnh: anash.org

Reuven Morrison, còn được gọi là Rueben đã rời Liên Xô cũ sang Australia từ những năm 1970, mang theo ký ức nặng nề về những năm tháng bị đàn áp vì là người Do Thái. Tại vùng đất mới, ông sống và làm việc luân chuyển giữa Sydney và Melbourne.

Dù gây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công nhưng ông không quên tiền bạc chỉ có ý nghĩa khi được cho đi. Ông đã lập nên rất nhiều quỹ từ thiện và giúp đỡ hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC năm 2024, Morrison từng nói ông chọn Úc vì tin đây là nơi an toàn nhất để bắt đầu cuộc sống mới, nơi con cái có thể lớn lên mà không phải sống trong sợ hãi. Thế nhưng, điều ông từng trải qua ở Liên Xô - sự thù ghét và bài xích Do Thái lại xuất hiện ngay tại chính nơi ông đặt trọn niềm tin.

Báo cáo sơ bộ về số người thương vong

Danh tính của các nạn nhân thiệt mạng khác vẫn đang được điều tra và công bố. Ngoài các nạn nhân tử vong, có 42 người bị thương, trong đó 27 người vẫn đang điều trị, 5 trường hợp nguy kịch. Trong số những người bị thương còn có Arsen Ostrovsky, Trưởng văn phòng Sydney của Australia Israel & Jewish Affairs Council, bị đạn sượt qua đầu; Evan Zlatkis, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Do Thái Australia, cũng bị thương khi chạy thoát khỏi hiện trường.