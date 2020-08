Đánh tan mỡ bụng, tút lại vòng eo "đồng hồ cát" nhờ nước uống detox Xanh ngon-bổ-rẻ-siêu dễ làm của hot vlogger Philippines!

Vòng eo "bánh mì" luôn là nỗi ám ảnh với hầu hết các chị em. Nhiều người đã phải khóc thét lên vì áp dụng nhiều công thức giảm cân, đánh tan mỡ bụng mà không hiệu quả.



Mới đây, cô nàng hot vlogger Simply Pinay đến từ đất nước Philippines đã chia sẻ công thức detox giúp chị em lấy lại vòng 2 săn chắc, thon thả.

Hot vlogger người Philippines chia sẻ công thức detox để có vòng 2 thon gọn, săn chắc.

Cô nàng gọi món đồ uống này của mình là detox Xanh vì đơn giản nó có màu xanh. Tuy nhiên nguyên liệu làm nên món detox này rất đa dạng nhé.

Công thức làm detox xanh của cô nàng Simply Pinay.

Đầu tiên bạn sẽ phải chuẩn bị một nắm là Malunggay. Đây là một giống cây được trồng nhiều ở Philippines, về Việt Nam nó được gọi là cây chùm ngây, hay củ cải ngựa, cây dầu ben.

Malunggay được gọi là rau của người nghèo vì bên Philippines nó rất rẻ, nhưng lại chứa rất nhiều dinh dưỡng: gấp ba lần lượng kali trong chuối, gấp bốn lần vitamin A so với cà rốt, 1 nắm lá hàm lượng Vitamin C vợt trội hơn nhiều so với 1 quả cam và chứa protein gấp hai lần sữa.

Loại cây này mang đến vô vàn những lợi ích về sức khỏe như là bình thường hóa lượng đường trong cơ thể, chống ung thư, giảm cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch,...

Tiếp đến là xoài chín. Xoài là loại quả quá quen với người Việt. Nhưng ít ai biết được hết tác dụng của nó. Đây là loại thực phẩm chứa nhiều Vitamin A, B1, B2, B6, C, E, và các khoáng chất, điển hình nhất là protein, lipit, gluxit...

Xoài tốt cho người bệnh tiểu đường, giảm cholesterol máu, tốt cho bệnh tim mạch, phòng ngừa ung thư...

Trong công thức này cũng có sự góp mặt của dứa. Đây cũng là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin B1, cũng như chất chống oxy hóa...

Nước dừa được cho vào món detox này cũng làm tăng sự thơm ngon. Đặc biệt nó có tác dụng thanh nhiệt, làm đẹp da, bổ sung nước cho da và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Dứa và dừa có rất nhiều vitamin C và khoáng chất quan trọng đối với da, cung cấp dưỡng chất làm tăng cường độ ẩm và độ đàn hồi của da.

Hạt chia là loại hạt không thể thiếu nếu những ai đang ấp ủ dự định uống detox giảm cân.

Chỉ cần sử dụng 2 thìa hạt chia khoảng 28 gram, bạn đã có thể cung cấp cho cơ thể 11 gram chất xơ, 4 gram Protein, 9 gram chất béo. Ngoài ra nó còn chứa nhiều vitamin B3, Kali, B1, vitamin B2, Kẽm và 1 lượng calo... cho cơ thể.

Cuối cùng trong công thức này sẽ có thêm 1 ít mật ong để tăng vị ngọt, dễ uống.

Cùng bắt tay vào làm nhé!

- Đầu tiên ngâm 2 thìa hạt chia với 1 ít nước vừa đủ, không đổ quá nhiều nước. Sau đó cho nắm lá chùm ngây vào trong máy xay. Tiếp đến bổ nửa quả xoài và nạo phần ruột cho vào.

- Kế đó, bạn lần lượt cho dứa, nước dừa vào hỗn hợp trên. Sau đó chế thêm 1 thìa to mật ong. Và cuối cùng là cho 2 thìa hạt chia đã được ngâm 1 chút nước trong 5 phút.

Cho thêm 1 ít đá lạnh nhỏ vào rồi đặt tất cả lên máy xay xay nhỏ.

Sau khi xong hết các công đoạn trên, bạn chỉ cần đổ ra cốc và thưởng thức thôi.

Video hướng dẫn làm detox Xanh giảm cân, lấy lại vòng eo thon gọn của cô nàng hot vlogger Simply Pinay:

Nguồn: Simply Pinay

Chúc các chị em thành công nhé!