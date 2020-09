Danh sách đề cử Nữ thần Kim Ưng: Dương Mịch - Dương Tử biến mất, Ngô Cẩn Ngôn - Ngu Thư Hân bất ngờ thay thế gây phẫn nộ

Danh sách bình chọn chính thức của Nữ thần Kim Ưng 2020 đã chính thức xuất hiện với hàng loạt thông tin gây phẫn nộ cho khán giả.

Trái với những đồn đoán trước đó, Dương Mịch - Angelababy - Dương Tử đều không xuất hiện trong bảng bình chọn. Thay vào đó là những cái tên mới như Ngu Thư Hân, Ngô Cẩn Ngôn, Quan Hiểu Đồng, Giang Sơ Ảnh.

Ngay khi danh sách này được chia sẻ, nhiều khán giả đã tỏ ra bất bình thay Dương Mịch. Bởi trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Dương Mịch chưa 1 lần làm Nữ thần Kim Ưng, dù cho các đồng nghiệp khác như Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Thi Thi - Địch Lệ Nhiệt Ba - Lý Tiểu Lộ đều đã 1 lần nhận được vinh dự này.

Danh sách bình chọn cho Nữ thần Kim ưng 2020 đã được hé lộ.

Ngoài ra, khán giả cũng cho rằng Ngô Cẩn Ngôn, Giang Sơ Ảnh, Quan Hiểu Đồng, Ngu Thư Hân hay thậm chí là Tống Thiến chưa đủ sức ảnh hưởng để làm Nữ thần Kim Ưng. Có những nhân vật chỉ mới nổi lên qua show thực tế hay 1 bộ phim là Ngu Thư Hân hay Ngô Cẩn Ngôn cũng được đưa vào danh sách đề cử, trong khi sao hạng A quyền lực, nổi tiếng như Dương Mịch - Dương Tử - Angelababy lại không có mặt, đấy là điều gây thất vọng với số đông khán giả.

Giang Sơ Ảnh.

Quan Hiểu Đồng.

Tống Thiến.

Ngô Cẩn Ngôn.

Lý Thấm.

Ở mùa giải trước, vị trí Nữ thần Kim Ưng do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận. Cô nàng được khen xinh đẹp, gợi cảm nhưng về phần diễn xuất và nhảy múa trên sân khấu thì chưa được thuyết phục. Cũng trong mùa giải này, Địch Lệ Nhiệt Ba đã được vinh danh ở hạng mục diễn xuất với vai chính trong She was pretty phiên bản Hoa ngữ.

Dương Tử.

Dương Mịch.

Nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba mua giải vì năng lực của cô không đủ để vượt mặt những tên tuổi đình đám khác. Sau khi nhận giải thưởng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị mắng chửi thậm tệ, khán giả thậm chí còn cho rằng đây là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba.