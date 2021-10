Đánh ghen ở Hồ Tây: Chị vợ và "tiểu tam" bị mang ra so sánh style, nhìn qua chỉ biết "ối giời ơi"

Tối ngày 6/10, MXH xôn xao khi Clip giằng co đánh ghen giữa đường tại Hồ Tây được chia sẻ rầm rộ. Một người vợ phát hiện chồng và bồ xuất hiện trong ô tô đã chặn xe, lôi kéo chồng và bồ ra ngoài. Vụ việc hiện tại vẫn nhận được sự quan tâm lớn, hội chị em thường xuyên theo dõi trang cá nhân của "chính thất" để xem có những động thái gì?



Sau vụ việc, netizen được phen trổ tài tìm ra kẻ "tiểu tam" kia là ai, và rất nhanh sau đó thông tin đã được cập nhật khắp các group và diễn đàn to nhỏ. Được biết cô vợ và "tiểu tam" cùng thuộc ngành thời trang (bán đồ quần áo), thậm chí netizen còn bóc ra được cô "tiểu tam" sở hữu tới 4 shop thời trang cũng khá to. Sau công cuộc Conan phá án thì cả 2 lại được đặt lên bàn cân để so sánh style.

Nếu theo dõi trang cá nhân của cô vợ, có thể thấy style khá trẻ trung khi thường xuyên cập nhật những xu hướng mới, trong khi "người thứ 3" lại theo hướng style công sở chính chuyên.

Vợ (ảnh trái) - Bồ (ảnh phải)

Chỉ cần đặt 2 bức ảnh cạnh nhau, có thể thấy được style ai hơn ai phải không nào?

Vợ (ảnh trái) - Bồ (ảnh phải)

Bên "chính thất", bên "người thứ 3", theo bạn ai đẹp hơn ai?

Vợ (ảnh trái) - Bồ (ảnh phải)

Không biết gu của anh chồng thế nào, chứ nhìn ảnh cô bên trái là đã thấy hút mắt hơn rất nhiều rồi.

Vợ (ảnh trái) - Bồ (ảnh phải)

Kể cả khi cô vợ theo style công sở chuẩn chỉnh thì nhìn sang cô "tiểu tam" đúng là chỉ biết cảm thán: Ối giời ơi!