Đánh ghen kinh hoàng: Cô gái trẻ bị lột đồ giữa đường, dù van xin vẫn bị đánh liên tục vào mặt và vùng kín gây phẫn nộ

Tối 18/11, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh cô gái trẻ bị một nhóm người đánh ghen kinh hoàng. Theo đoạn clip ghi lại, cô gái bị một phụ nữ lớn tiếng chửi bới và lột sạch quần áo.

Sau đó, có một người đàn ông khác vừa chửi mắng vừa đánh vào mặt, đầu và vùng kín của cô gái.

Hình ảnh cô gái trẻ bị đánh đập dã man (Ảnh cắt từ clip)

Cô gái vừa đau đớn tủi nhục vừa khóc lóc chỉ liên miệng van xin vì không thể kháng cự trước nhóm người này. Lúc này, một phụ nữ khác nói: "Thôi tha cho hắn (nạn nhân) đi" thì nhóm người kia mới buông tha cho cô gái.

Sau khi đoạn clip này xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động đánh ghen dã man của nhóm phụ nữ và người đàn ông kia.

Đáng chú ý, nhiều người đổ dồn sự phẫn nộ lên hành động của người đàn ông trong vụ việc này với hành động đánh đập phụ nữ. Thậm chí, người đàn ông còn liên tục đánh vào vùng kín cô gái trẻ khiến nhiều người phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 19/11, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận và cho biết đơn vị đã thụ lý điều tra vụ việc liên quan đến cô gái trẻ bị "đánh ghen" kinh hoàng xảy ra trên địa bàn.

Theo lời vị lãnh đạo công an thị xã Hương Trà, vụ đánh ghen xảy ra vào chiều tối 15/11 tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Sự việc được ghi lại bằng một đoạn clip dài hơn 3 phút quay cảnh một phụ nữ bị nhóm 5 người, trong đó 4 phụ nữ và một người đàn ông ghì chặt xuống nền đường.

"Người phụ nữ bị nhóm đối tượng lột áo quần và đánh vào vùng kín mặc cho nạn nhân van khóc, mặt tím tái vì cổ bị người phụ nữ dùng tay ghì chặt xuống mặt đường. Nhiều người gọi rằng đây là vụ "đánh ghen kinh hoàng" nhất từ trước đến nay bị lan truyền trên mạng xã hội.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển xã Hải Dương thì bì nhóm đối tượng trên tấn công với lý do nghi ngờ "cướp" chồng người khác. Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan công an", vị lãnh đạo công an thị xã Hương Trà cho biết.

Vị lãnh đạo công an thị xã Hương Trà cho biết thêm sau khi nhận được tin báo, tối cùng ngày, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Đồng thời thu thập các tài liệu, tạm giữ phương tiện, máy móc (điện thoại) liên quan, mời các đối tượng đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Được biết toàn bộ những người liên quan đến vụ việc trên đều trú tại xã Hải Dương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.