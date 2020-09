Đánh đổ dầu thải ra đường, người đàn ông nhanh chóng có hành động khắc phục hậu quả gây sốt cộng đồng mạng

Đã bao lần đi trên đường nhìn thấy những đống đất, mảnh vỡ hay đôi khi là cả túi rác, đồ ăn thừa... của những người di chuyển trên đường để lại, nhưng đều phóng ga đi thẳng chẳng chút bận tâm về việc làm mất an toàn giao thông của mình. Hành động mới đây của một người lái xe thồ hàng ngồi lau từng vệt dầu thải do chính mình không may làm rơi vãi ra đường chính vì thế đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Người đàn ông hỳ hục lau vết đầu loang trước sự bất ngờ của nhiều người. (Ảnh: Peter Nguyễn)

Trên con đường Nguyễn Trãi đông đúc xe cộ đi lại tại Hà Nội, người đàn ông lấy tấm khăn lau kỹ từng vết dầu, giúp cho những người di chuyển phía sau không bị gặp tai nạn.

Hành động tự khắc phục hậu quả của người lái xe máy đã nhận không ít lời khen ngợi từ cộng đồng, trong bài viết kèm một số hình ảnh về hành động lau vệt dầu trên đường, nhiều người cho rằng việc này chỉ là việc không may của người đàn ông, nhưng đã được họ xử lý hậu quả, không như một số trường hợp trước đây đã từng bị phản ánh, chở đất, đồ ăn thừa để rơi ra đường khiến không ít vụ tai nạn đã xảy ra.

Chỉ với việc làm này, đã có tới hơn 11.000 người quan tâm và rất nhiều lời khen dành cho người đàn ông có ý thức và trách nhiệm. (Ảnh: Peter Nguyễn)

Trong bình luận một số người cũng đã thấy hành động của người lái xe máy trong chiều nay khi đang mải lau dầu trên đường, và để lại bình luận rằng, đã từng bị ngã bởi đi xe vào vết dầu loang trên đường, thực sự là rất nguy hiểm bởi dầu có màu đen như mặt đường, khi nhìn chỉ như vũng nước đọng, nhưng đến gần mới thấy rõ là vết dầu, bóp phanh vội là ngã. Chính hành động của người lái xe máy thồ hàng cho thấy trách nhiệm của bản thân họ đối với cộng đồng.