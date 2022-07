Đang xét xử Lê Tùng Vân và 5 bị cáo ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Sáng nay (20-7), sau 20 ngày tạm hoãn, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tiếp tục đưa ra xét xử vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ", xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.



Những hình ảnh trước giờ khai mạc phiên tòa sáng 20-7

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây).

Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên cùng các đồng phạm khác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có 2 kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official".

Những tài khoản này đăng tải các clip chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa cùng một số tổ chức, cá nhân khác...

Trước đó, vào ngày 30-6, phiên tòa này đã diễn ra. Tại phiên tòa, luật sư bị các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm người tham gia tố tụng.

Những hình ở phiên tòa ngày 30-6

Đại diện viện kiểm sát cho rằng việc một số người liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai", người liên quan vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án nên đồng ý hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người liên quan.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy cho rằng xét thấy đây là vụ án phức tạp, vắng nhiều người quan trọng nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Sáng nay, luật sư của các bị cáo cũng đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa quyết định tiếp tục xét xử.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Lê Tùng Vân khai chưa có vợ, vẫn còn độc thân.