Đang xét xử 7 bị cáo liên quan vụ 39 người Việt tử vong trong thùng container ở Anh

Sáng ngày 14/9 TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm vụ án hình sự, xét xử 7 bị cáo trong đường dây đưa nạn nhân Phạm Thị Trà M. (26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)- một trong số 39 nạn nhân tử vong trong chiếc container tại Anh vào tháng 10/2019 về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

7 bị cáo được đưa ra xét xử bao gồm: Trần Đình Trường (35 tuổi, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Lê Văn Huệ (53 tuổi, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Thuý Hoà (36 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Võ Văn Hồ (68 tuổi) và Võ Văn Kỳ (58 tuổi, cùng trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Thị Thuý Diễm (đang sinh sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang được cơ quan chức năng đề nghị truy nã quốc tế.

Các bị cáo trong phiên tòa sáng nay. Ảnh: VĂN ĐỊNH.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019 Trường nhờ Hoà, Diễm, Thành làm thủ tục đưa Nguyễn Thị Trà M. sang Anh quốc để xuất khẩu lao động.



Chị M. đã được đưa sang Trung Quốc, sau đó nhập cảnh qua Pháp với chi phí 22.000 USD. Sau khi chị M. qua Pháp thành công, Trường nhận số tiền trên rồi đưa cho Hoà, Diễn 21.000 USD. Trường giữ lại 1.000 USD chi phí môi giới.

Người thân một nạn nhân đau đớn khi nhận hung tin

Ngày 23/10/2019 chị M. được hướng dẫn cùng 38 người khác ngồi trong thùng xe container đông lạnh để trốn sang Anh. Tuy nhiên, trên đường đi thì gặp nạn ở hại Exess khiến 39 người Việt tử vong trên chiếc container này.

Cơ quan chức năng cho rằng 7 bị cáo này đều liên quan đến việc đưa hàng chục lao động người Hà Tĩnh cũng như các tỉnh khác như Nghệ An, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương...sang Anh trái phép.

Dự kiến toà tuyên án vào chiều cùng ngày.