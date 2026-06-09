Đang viral mỹ nhân có đôi mắt to hơn cả miệng: Đính 2 viên kim cương trên mặt, visual độc bản không thể sao chép

Mới đây, hotsearch Tống Tổ Nhi có đôi mắt to hơn cả miệng đang thu hút nhiều sự chú ý. Cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi vì visual cực phẩm trong hình ảnh leak từ bộ phim Tư Cung Lệnh đang quay.

Mỹ nhân sinh năm 1998 gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, sáng long lanh không khác gì đính 2 viên kim cương trên mặt. Đôi môi của cô nhỏ nhắn, chúm chím rất xinh. Cả gương mặt tạo nên một vẻ đẹp ấn tượng, độc nhất, nổi bật giữa Cbiz vốn quy tụ vô vàn mỹ nhân.

Cận cảnh nhan sắc đẹp vô thực của Tống Tổ Nhi khi đóng phim Tư Cung Lệnh.

Netizen dành những lời khen ngợi cho nhan sắc của Tống Tổ Nhi:

- Công nhận xinh thiệt sự, tui ước có nhiều tiền để phẫu thuật thẩm mỹ nhìn cho giống cô ấy.

- Mắt có màu nâu nhìn đẹp, lại to nữa.

- Ảnh leak nhưng chất lượng cao nha. Yêu.

- Con bé xinh xỉu luôn, cưng quá.

- Nghiện ẻm.

Thêm một vài thông tin về dự án Tư Cung Lệnh, đây là dự án phim cổ trang đánh dấu màn kết hợp đầu tiên giữa Tống Tổ Nhi và Đinh Vũ Hề. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mễ Lan Lady, mang đến sự kết hợp thú vị giữa các yếu tố tình yêu - quyền mưu - nghệ thuật ẩm thực.

Hai nhân vật chính trong Tư Cung Lệnh là Ngô Chân Chân (Tống Tổ Nhi) và Triệu Ngai (Đinh Vũ Hề). Ngô Chân Chân sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng rồi gia đình gặp biến cố. Ngô Chân Chân bái ẩn sĩ Lâm Hoằng làm thầy, học nghề nấu ăn, sau đó thi vào Thượng Thực cục trong cung với mục đích tìm mẹ.

Một vài hình ảnh đẹp khác của nữ diễn viên.

Visual của Tống Tổ Nhi đúng là độc bản trong showbiz, giữa một rừng mỹ nhân vẫn luôn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Trong khi đó, Triệu Ngai là một hoàng tử bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị khốc liệt chốn hoàng cung. Anh là người cơ trí, giỏi giang, mỗi bước đi đều được tính toán thật kỹ lưỡng.

Ngô Chân Chân từ một cô gái vô lo vô nghĩ, sau khi vào cung từng bước thể hiện tài hoa, nhưng cũng bị cuốn vào những âm mưu, bí mật. Cùng với Nhị hoàng tử Triệu Ngai, cả hai đã thiết lập lại sự ổn định cho triều đình.

Với những khán giả yêu mến Tống Tổ Nhi, đây là một vai diễn rất đáng để kỳ vọng với thiết lập nhân vật đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó, từ những video được leak ra, có thể thấy Tống Tổ Nhi tiếp tục thể hiện diễn xuất rất tốt, giống như những gì nữ diễn viên từng làm được trong các bộ phim Vô Ưu Độ, Khom Lưng hay Thời Đại Tôi Luyện.

nguồn: Weibo