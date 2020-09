Nhắc đến một trong những gương mặt đang nổi đình đám thời gian gần đây thì sẽ thật thiếu sót nếu như không gọi tên Đặng Trần Tùng (Tùng Đặng) – thầy giáo tiếng Anh siêu đỉnh với 4 lần đạt điểm tuyệt đối 9.0 trong bài thi IELTS kiêm MC của loạt chương trình ấn tượng trên VTV – IELTS Face-off. Và, dù chẳng phải người của showbiz nhưng tài hoạt ngôn, giọng tiếng Anh như người bản địa cùng phong thái, biểu cảm đậm chất "Tây" đã khiến Tùng sở hữu một số lượng người hâm mộ nhất định.

Đó là những gì mọi người vẫn nói về Tùng qua những sản phẩm trên mạng xã hội và truyền hình. Còn khi gặp Tùng Đặng ngoài đời thì thấy, thầy giáo thực sự rất có khả năng khiến người đối diện phải "gục" ở ngay phút đầu với gương mặt điển trai cùng phong cách thời trang đậm chất Hongkong. Điều này dường đã như báo trước cho một sự chùng xuống, lắng sâu đúng chất tâm tư nhà giáo nhưng dường như đó chỉ là lớp "vỏ bọc" rất mỏng, bởi ẩn sâu bên trong Tùng lại là một tính cách sôi nổi, hài hước đầy bất ngờ.

Chân dung anh thầy giáo đang được nhiều người học tiếng Anh yêu mến - Đặng Trần Tùng.

Thầy giáo điển trai tài giỏi – hình ảnh như trong mơ đối với phái đẹp

Cho những ai chưa biết thì Tùng Đặng hiện đang là giáo viên kiêm người sáng lập của một trong những trung tâm luyện thi IELTS uy tín nhất nhì Hà Nội. Trước đó, anh chàng từng được nhắc đến là 1 trong 5 người Việt Nam đầu tiên đạt điểm số tuyệt đối 9.0 của bài thi IELTS. Đạt được mức này, có nghĩa là Tùng đã nắm vững tiếng Anh với một sự phù hợp, chính xác, lưu loát và thông hiểu hoàn toàn đầy đủ.

Với một chuyên môn giỏi như vậy nên không khó hiểu khi mỗi lúc Tùng Đặng cất tiếng nói hay hướng dẫn về một chủ đề nào đó thì ai nấy đều cảm thấy rất hứng thú. Sự yêu thích ấy được truyền cảm hứng từ chất giọng trầm ấm cuộn trong chuỗi âm tiết "Tây" nhấn nhá và biểu cảm khuôn mặt sinh động như một người nước ngoài thực sự. Còn xét về góc độ "mê trai" mà nói thì Tùng Đặng đúng chuẩn là mẫu đàn ông mà chị em nào cũng thích: Chững chạc, điềm đạm và rất có chiều sâu.

Không chỉ giỏi chuyên môn, Tùng Đặng còn khiến phái đẹp mê mẩn với phong cách của mình.

Tùng Đặng chia sẻ bí quyết học tiếng Anh.

Giọng tiếng Anh của Tùng được đánh giá là rất tự nhiên, trôi chảy và... ấm.

Chào Tùng Đặng, Tùng trở thành 1 trong 5 người Việt đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong bài thi IELTS như thế nào?



Lần đầu tiên mình đi thi IELTS là với mục đích cá nhân - nộp đơn vào trường đại học. Lúc đó, mình được 8.0. Sau đó thì nhờ một vài cơ duyên, mình nghiêm túc muốn trở thành thầy giáo và nghiên cứu sâu về IELTS thì mình có thi thêm 3 lần nữa đều đạt 8.5. Thật ra thì với số điểm đó cũng đủ để mình đi dạy rồi nhưng phải thú thật là mình vốn rất tự ti, từ lúc ở Việt Nam cho đến khi sang Mỹ, lúc nào mình cũng thấy bản thân tầm thường so với người khác về việc học. Vì thế mình quyết tâm đi thi để tăng sự tự tin khi đứng trước mọi người, để mọi người tin vào mình và cũng để mình tin tưởng vào chính bản thân nữa.

Ở Việt Nam, khi nhắc đến ai mà "nói tiếng Anh như gió" là thấy hot lắm, Tùng có bao giờ tự thấy mình cũng được được chưa?

Mình chưa bao giờ coi điểm 9 là bảo hiểm cho bản thân, nếu không có nó thì không làm được gì. Và lý do để mình đi thi nhiều lần đó là để duy trì độ nắm bắt bài thi và sưu tầm tài liệu, tìm ra cách làm bài hiệu quả nhất cho học viên. Nó cũng giống như nghề phi công kiểm tra trình độ bay mỗi 6 tháng hay các anh chị ngân hàng nâng cao nghiệp vụ vậy thôi.

Tùng Đặng là 1 trong 5 người đầu tiên ở Việt Nam đạt 9.0 IELTS.

Vậy thì mục tiêu tiếp theo những con số 9.0 này Tùng có nguyện vọng nào cao hơn không?

Càng thi mình lại càng thấy điểm 9 dường như vẫn chưa chứng minh được gì cả. Mục tiêu tiếp theo của mình đó là có thể viết, nói được những gì mình muốn một cách càng chi tiết càng tốt bằng tiếng Anh. Có thể, mình sẽ không bao giờ đạt được đến ngưỡng đó nhưng mình sẽ vẫn luôn giữ lửa để tiếp tục học.

Xem các kênh truyền thông của Tùng như Tiktok hay Youtube thì thấy ngoài giỏi tiếng Anh, Tùng còn thông thạo rất nhiều kiến thức ở các lĩnh vực khác. Tùng dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để học những cái mới vậy?

Thực ra những cái mình biết chỉ như muối bỏ bể thôi, mình luôn cố gắng biết thêm nhiều cái mới mỗi ngày. Buổi sáng mình thường hay đọc Newsletter, là thư điện tử mà các báo gửi miễn phí hàng ngày. Đó là cách nhanh nhất để biết được thế giới ngoài kia đang diễn ra điều gì.

Mình cũng hay đọc sách, một cuốn sách mình đọc rất chậm, có khi mất đến 2 tháng nhưng bù lại sự nghiền ngẫm lại giúp mình nhớ lâu và sâu hơn rất nhiều.

Nói thêm một chút về sự nghiệp hiện tại của Tùng nhé, The IELTS Workshop (TIW) của bạn bây giờ đang ở vị trí nào trên thị trường?

Tính đến nay thì bọn mình đã hoạt động được 4 năm rồi. Có nhiều người nói là dự án của mình rất thành công nhưng mình thì nghĩ để đo đếm được cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Duy chỉ có một điều mình tự tin đó là đã hoàn thành được sứ mệnh "đào tạo IELTS và hơn thế nữa" - tức là có thể cho các bạn học viên không chỉ kiến thức học thuật mà còn là cả những kỹ năng trong cuộc sống, công việc. Thi xong rồi, họ không đơn thuần chỉ là có một tấm bằng để treo lên (dù nó cũng rất đẹp).

Tùng sớm có một trung tâm dạy thi IELTS và rất thành công.

Quý ông chỉ thấy vợ ở trong tầm nhìn

Nghe nói là Tùng đã kết hôn, không biết cô ấy là người thế nào mà lại khiến một "soái ca" sớm từ bỏ cuộc sống độc thân như vậy?

Mình luôn luôn rất rõ ràng về việc bản thân là một người may mắn, như một câu mà Bill Gates từng nói: "Tôi là một người rất may mắn", mọi thứ dường như rất đúng người, đúng thời điểm – mình có vợ là người bạn đồng hành trên mọi bước đường. Cô ấy có thể nói là một trong những trường hợp "trở thành lãnh đạo vì hoàn cảnh đưa đẩy" bởi lúc bắt đầu, cô ấy đang đi một lối đi hoàn toàn khác.

Vợ mình ngay từ khi còn học đại học thì đã được giáo viên trực tiếp tiến cử vào một tập đoàn lớn, có lộ trình thăng tiến rõ ràng ở Sài Gòn. Thế nhưng sau đó, cô ấy lại theo mình ra Hà Nội, tìm một chỗ đứng cũng rất tốt cho đến ngày bọn mình cưới nhau.

Đúng hôm làm đám cưới thì vợ mình có bầu, nó khiến cho việc đi làm của cô ấy bị chệch quỹ đạo. Tất nhiên là với dự án bây giờ, bọn mình cũng có chút thành quả nhưng nó lại không phải con đường cô ấy muốn đi lúc đầu. Thật sự là đã có lúc mình cảm thấy khá có lỗi vì việc này. (cười)

Tùng luôn cho rằng mình là người may mắn khi lấy được cô vợ đảm đang, tháo vát.

Nói như vậy chứng tỏ vai trò của vợ Tùng ở trung tâm là rất lớn đúng không?

Vợ mình là người tổ chức, điều phối nhân lực và rất nhiều nhiệm vụ khác để duy trì trung tâm. Cô ấy rất có khả năng lập kế hoạch và thể hiện tốt vai trò dẫn dắt. Vợ chồng mình cũng may mắn gặp được những cộng sự tốt từ Nam ra Bắc.

Và nhờ có đó thì mình mới có thời gian đào sâu tìm hiểu hơn về chuyên môn để truyền đạt cho các học viên.

Một bảo bối quý như vậy, làm thế nào ngày xưa Tùng "hạ gục" được cô ấy thế? Liệu có phải lợi dụng tài hoạt ngôn của những người giỏi về ngôn ngữ không?

Bọn mình không tán tỉnh gì hết, chỉ tự nắm tay nhau và nói lời yêu thôi. Trước đó bọn mình làm bạn thân 10 tháng, bỏ qua giai đoạn tán tỉnh luôn. Đến bây giờ thỉnh thoảng cô nàng vẫn nhắn nhủ mình: "Ngày xưa không tán mà vẫn yêu, thế này anh lãi quá".

Dù hoạt ngôn nhưng Tùng Đặng lại không cần dùng lời nói để chinh phục vợ.

Nhưng mà theo dõi Facebook của Tùng, sao thấy Tùng bây giờ "tán vợ" giỏi thế, toàn lời mật ngọt thôi! Hay lửa tự cháy rồi thì bây giờ phải tìm cách cho nó không bị tắt đi?

Có một lời khuyên về hôn nhân mình thấy rất đúng đó là: "In marriage, seducing the same woman every day is a challenge that must be met" (vấn đề lớn nhất của hôn nhân chính là làm thế nào để gạ tình một người phụ nữ tất cả mọi ngày trong suốt phần đời còn lại). Mình không phải là chuyên gia về tình yêu nhưng theo mình thì mỗi người trong một cuộc hôn nhân nên biết phải siêu điên hoặc siêu lãng mạn vào những lúc ít bất ngờ nhất chứ không nên đợi đến những dịp yêu cầu mức độ thể hiện nhất định thì mới làm. Hãy làm những điều đặc biệt vào những ngày chẳng đặc biệt tí nào.

Vậy Tùng có thể dành cho vợ 7 lời "thả thính" trong 7 ngày bình thường được không?

- You complete me (Em hoàn thiện cuộc đời dang dở của tôi).

- You rock my world (Em khuấy đảo thế giới của tôi).

- I'm a mess without you (Không có em, tôi chỉ là một đống lộn xộn).

- I miss you achingly (Tôi nhớ em đến ngây dại).

- Beauty queens got nothing on you (Hoa hậu cũng chẳng có cửa mà sánh với em).

- You are my one and only (Em chỉ là một và duy nhất).

- I love you infinity times infinity plus one (Tôi yêu em vô hạn x vô hạn + 1 lần).

Một thầy giáo đúng chuẩn soái ca thế này, vợ Tùng có hay ghen không?

Như mình đã nói rồi, mình không có người bạn nào là nữ. Đó không phải là do vợ mình bắt phải thế đâu nhé, tự cái tính cách của mình thích như vậy thôi.

Và câu đầu tiên mỗi khi vào lớp mình sẽ luôn là bóng gió kiểu: "Thầy có vợ rồi". Tất nhiên là mình không nói thẳng nhưng bằng cách lấy vợ là một nguồn ví dụ bất tận trong tất cả các bài học thì chắc ai cũng hiểu.

Không có bạn thân nào là nữ ngoài vợ, người đàn ông thế này hỏi có mấy ai?

Đàn ông lịch thiệp thực sự là như thế nào?

Nói thêm một chút về mối quan hệ đàn ông – phụ nữ nhé, cách Tùng đối xử với phái đẹp có bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa phương Tây không?

Bởi vì mình không có người bạn nào là nữ ngoài vợ nên thực ra cũng không biết nói thế nào về vấn đề này. Tuy nhiên theo mình thì lịch thiệp nó là một hệ thống quy tắc nhưng nếu chỉ dựa vào đó thì cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Quan trọng hơn, mình phải có hệ thống giá trị, tức là cái gốc mình thực sự quan tâm đến người khác thì cách thể hiện ra bên ngoài nó mới chân thành và thiện cảm được.

Thời gian mình ở Mỹ, người ta cũng chẳng dạy cho mình cách cư xử của đàn ông phương Tây thế nào đâu, thậm chí trong lớp cũng có nhiều bạn nam có lối cư xử rất tệ, từ bodyshaming đến phân biệt chủng tộc các kiểu… Từ đó mình thấy rằng, dù là sống ở nước ngoài hay Việt Nam thì câu nói "muốn được đối xử như một ông vua thì trước hết hãy cư xử như một ông vua" luôn đúng, mọi thứ luôn phải xuất phát từ chính cái tâm của mình thì mới được. Mình luôn đối xử bình đẳng với tất cả phụ nữ.

Lịch thiệp là hệ thống giá trị chứ không đơn thuần chỉ là hệ thống nguyên tắc.

Tùng rất thú vị đó, xem chương trình IELTS Face-off có Tùng dẫn còn thấy Tùng chơi cả guitar!

Đó là một tài lẻ của mình, ngày xưa suýt nữa trở thành nghề chính rồi. Đó cũng là phương tiện giúp mình hòa đồng hơn khi đi học và cũng là vũ khí tán đổ vợ. Hồi đầu cô ấy thích mình đàn lắm nhưng giờ thì ghét rồi vì ồn ào quá (cười).

Tùng Đặng chơi guitar và hát Bùa Yêu phiên bản tiếng Anh cực ngọt.

Một ngày của Tùng có vẻ rất bận rộn, Tùng dành thời gian cho gia đình như thế nào?

Hiện tại mình đang làm khá nhiều vai trò nhưng thời gian dành cho gia đình vẫn là quan trọng nhất. Mình luôn rất nhớ khoảng thời gian tuổi thơ được chơi cùng bố nên mình nghĩ con gái cũng sẽ như vậy. Thực sự là nuôi nấng một đứa trẻ là phải đầu tư thời gian và cảm xúc y hệt như bất cứ mối quan hệ nào khác.

Tùng Đặng là một "quý ông" giỏi giang và lại còn rất tình cảm trong cuộc sống gia đình nữa.

Cảm ơn Tùng vì cuộc trò chuyện này nhé, chúc Tùng ngày càng thành công và hạnh phúc nha!