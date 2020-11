Dạng toán điền dấu so sánh lớp 1 khó nhất khiến phụ huynh lúng túng khi dạy con, nay được giải dễ dàng nhờ cách cực hay của cô giáo tiểu học

Đối với học sinh lớp 1, việc so sánh các số trong phạm vi 10 thường không quá khó khăn. Khi so sánh các số có 1 chữ số, các em có thể nhận biết ngay số nào lớn hơn, số nào bé hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều dạng toán so sánh khác phức tạp hơn, người lớn có thể dễ dàng đọc được đáp án nhưng diễn giải sao cho trẻ hiểu rõ thì không phải ai cũng biết.

Chia sẻ về dạng toán này, cô Lương Ngọc Anh, giáo viên tiểu học tại Hà Nội cho biết: Bản chất của việc so sánh là giữa hai số, nhưng trong các bài toán của trẻ thì có dạng bài so sánh các phép tính với nhau làm bố mẹ lúng túng. Tuy nhiên, chỉ cần ghi nhớ các nguyên tắc đơn giản sau đây sẽ giúp phụ huynh đỡ căng thẳng hơn trong việc kèm con học.

Clip cô giáo Ngọc Anh hướng dẫn cha mẹ dạy con làm các dạng toán điền dấu so sánh.

Cụ thể, cô Ngọc Anh chỉ ra 3 dạng toán điền dấu so sánh khó như sau:



Kiểu 1: So sánh 1 số với 1 phép tính

Ví dụ: 7 ... 8 - 2

So sánh 1 số với 1 phép tính.

Cô Ngọc Anh cho biết, thông thường cô sẽ giảng học sinh là không thể so sánh giữa 1 số và phép tính được. Các em sẽ hay bị nhầm, ví dụ 7 ... 8 - 2 thì so sánh luôn là 7 với 8 hoặc 7 với 2.

"Mình sẽ hướng dẫn các con là: Chúng ta chỉ có thể so sánh hai số với nhau thôi. Và bất cứ khi nào con gặp một phép toán nào tương tự thì các con phải tính nó ra. Ví dụ: 8 - 2 = 6, gạch chân, ghi kết quả phụ ở phía dưới. Lúc này chúng ta sẽ so sánh 7 và 6 để dễ dàng viết dấu lớn hơn".

Bản chất của phép so sánh là làm sao để đưa về so sánh hai số khác nhau nên bất cứ phép tính nào ở đâu thì bố mẹ cũng hướng dẫn con tính nó ra và đưa về một số cụ thể.

Kiểu 2: So sánh hai phép tính

Ví dụ: 4 + 3 ... 3 + 2 + 3

Kiểu 2: So sánh hai phép tính.

Nhiều phụ huynh khi gặp dạng toán này thường thắc mắc không biết nên làm phép tính nào trước. Cô Ngọc Anh cho rằng, nguyên tắc là luôn luôn tính từ trái sang phải.

Chẳng hạn trong ví dụ này sẽ là: (4 + 3 = 7) ... (3 + 2 = 5; 5 + 3 = 8). Sau đó khoanh tròn kết quả cuối cùng bên này chính là số 8. Việc khoanh tròn rất quan trọng vì tránh các bé nhầm lẫn khi so sánh kết quả số bên trái với số bên phải. (Chẳng hạn nhầm lẫn so sánh 7 và 5 thay vì 7 và 8).

Kiểu 3: Có 3 phép tính trở lên với nhiều dấu so sánh

Ví dụ: 3 + 1 ... 2 - 0 + 1 ... 2 + 0

Kiểu 3: Có 3 phép tính trở lên với nhiều dấu so sánh.

Đây là dạng toán so sánh khó nhất, khiến các con và kể cả bố mẹ cũng lúng túng. Cô Ngọc Anh cho rằng, phụ huynh vẫn cứ áp dụng nguyên tắc, trước hết tính ra lần lượt từng kết quả.

Ở ví dụ trên sẽ là: (3 + 1 = 4) ... (2 - 0 + 1 = 3) ... (2 + 0) = 2. Sau đó các con sẽ dựa trên các kết quả đã tính ra để điền dấu so sánh phù hợp. Như vậy, 4 > 3 > 2 sẽ là kết quả cuối cùng.

"Thật ra các dạng toán điền dấu so sánh không hề phức tạp nếu bố mẹ ghi nhớ một nguyên tắc là các con sẽ đưa phép tính về thành các kết quả cụ thể để so sánh các số. Với những phép tính nhiều số thì chúng ta cứ hướng dẫn con tính từ trái sang phải là được", cô Ngọc Anh nói.