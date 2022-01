Đang tổ chức hôn lễ, chú rể giận dữ ném cô dâu vào thùng rác, nguyên nhân đằng sau khiến dân mạng cảm thán: Ném là đáng đời!

Được biết, cô dâu và chú rể trong đoạn clip sống tại thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc). Hai người vốn là đồng nghiệp và đã đem lòng yêu mến nhau. Sau hơn một năm yêu đương, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân.



Trong buổi đề thân (tương tự lễ dạm ngõ của Việt Nam), nhà gái yêu cầu gia đình chú rể chuẩn bị sính lễ 288.000 NDT (hơn 1,02 tỷ VND) và một căn nhà. Theo đó, bố mẹ cô dâu không muốn con gái phải sống chung với bố mẹ chồng. Vì thương con, gia đình chú rể đã đồng ý điều kiện sính lễ và sắp xếp ngày thành thân cho cặp đôi trẻ.

Trong ngày hôn lễ diễn ra, chú rể cùng đàng trai đến nhà gái rước dâu. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng nào ngờ điều khiến chú rể phải đau đầu lại ập đến.

Cô dâu đã yêu cầu phong bao lì xì 30.000 NDT (hơn 107 triệu VND) xem như là “phí xuống xe”. Cô nói với chú rể rằng đây chính là tập tục cưới hỏi của địa phương và nếu không có phí xuống xe thì cô sẽ một mực ngồi lì tại chỗ không thực hiện quy trình hôn lễ tiếp theo.

Mặc dù khó chịu trong lòng nhưng vì không muốn ngày đại hỷ mất vui nên chú rể đã đồng ý. Tuy nhiên, vốn không mang theo đủ tiền mặt nên anh đã nhờ bạn bè chạy đến ngân hàng rút tiền. Cả quá trình tốn hơn 1 tiếng đồng hồ, đến khi cầm được 30.000 NDT tiền mặt trong tay thì cô dâu mới đồng ý xuống xe để tiếp tục cử hành hôn lễ.

Thế nhưng, chuyện chưa kết thúc tại đó. Sau khi ăn uống no say, cô dâu và chú rể quyết định đi tản bộ để tiêu thực. Trong một phút bốc đồng, cả hai lại phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau to tiếng giữa nơi công cộng. Cô dâu tức tối đánh lên người chồng mình mấy cái. Chú rể cũng không vừa, anh đã bế vợ và ném cô vào thùng rác bên đường.

Hành động đã khiến nhiều người xung quanh hết sức ngỡ ngàng. Không ai có thể hiểu được vì sao cặp đôi mới cưới lại có thể “bạo lực” ngay giữa đường như vậy.

Sau đó, dân mạng được một phen hú hồn trước nguyên nhân khiến cô dâu và chú rể đang yên đang lành lại cãi nhau.

Được biết, cô dâu còn một đứa em trai chuẩn bị kết hôn nhưng thiếu tiền mua nhà. Theo đó, cô đã bảo chú rể giúp đỡ vì dù gì cũng đã trở thành người thân trong gia đình.

“Ngay cả em trai của em mà anh còn không giúp thì cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa? Không muốn giúp thì ly hôn đi”, cô dâu quát chú rể.

Chú rể nghe vậy thì vô cùng tức giận vì cho rằng vợ đòi hỏi quá đáng. Bản thân anh phải bỏ ra tổng cộng hơn 310.000 NDT (hơn 1,1 tỷ VND) và một căn nhà để có thể cưới được cô. Giờ đây, vợ lại “mặt dày” bắt anh phải bỏ thêm tiền mua nhà cho em trai. Điều này khiến anh không thể chấp nhận được nên nhất thời mất kiểm soát làm ra hành động lỗ mãng kia.

“Ly hôn thì ly hôn! Nhớ trả tất cả sính lễ lại cho tôi”, chú rể phẫn nộ đáp.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng chỉ trích cô dâu vì thói tham lam, “không biết trời cao đất dày”.

“Bị ném vào thùng rác cũng tội, nhưng không ai có thể bênh được cho chị cả. Bản thân chị đã coi cuộc hôn nhân này là một giao dịch trao đổi vật chất thì chị không có quyền được người khác yêu thương”.

“Không biết sự tình thì thấy chị có vẻ tội nghiệp, nhưng biết rồi thì mới thấy chị hám lợi và tham tiền đến mức nào”.

“Mong anh trai lý trí để không cưới cô này về làm vợ, nếu không sau này phải chịu cảnh bị cô ta moi tiền sạch sẽ”.

(Nguồn: Sohu)

