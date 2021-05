Đăng tải bức ảnh ôm người di cư da màu, nữ tình nguyện viên "gây bão" MXH nhưng bị đay nghiến đến mức phải khóa tài khoản vì lý do không ngờ

Những ngày gần đây, vụ việc hàng ngàn người di cư từ Morocco tràn vào biên giới Tây Ban Nha đã trở thành vấn đề nóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người dân toàn cầu. Khoảng 8.000 người di cư đã tràn vào Ceuta - một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm bên bờ biển Bắc Phi tạo nên cảnh tượng hỗn loạn không ngờ.

Hàng loạt câu chuyện, bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tình cảnh khốn khổ của người di cư khi phải vượt biển, bất chấp nguy hiểm tính mạng để đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Trong đó, có một bức ảnh nữ tình nguyện viên người Tây Ban Nha ôm một anh chàng để vỗ về, an ủi. Không rõ thanh niên này đã mất đi người thân hay vì quá hoảng sợ sau chuyến vượt biển đánh cược cả tính mạng hoặc lý do nào khác, nhưng khuôn mặt anh chàng người Senegal lộ rõ vẻ đau đớn khi vừa đặt chân đến Ceuta. Anh được nữ tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha tên Luna Reyes ôm vào lòng an ủi.

Bức ảnh nữ tình nguyện viên Luna Reyes ôm người di cư để an ủi.

Sau đó, Luna Reyes đã đăng tải bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội cá nhân nhằm cho mọi người thấy tình cảnh của những người di cư đến Tây Ban Nha.

Ngay lập tức, bức ảnh đã được chia sẻ rộng rãi trên khắp "cõi mạng" nhưng kéo theo đó là những lời chỉ trích, miệt thị, đay nghiến khiến Luna cảm thấy bị xúc phạm. Những người lên tiếng chỉ trích Luna vì họ cảm thấy tức giận khi hơn 8.000 di cư vượt biên vào Tây Ban Nha gây ra cảnh hỗn loạn trong đất nước của họ, đặc biệt là khi Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Nhưng bức ảnh đã vấp phải nhiều chỉ trích của người dân Tây Ban Nha vì người di cư không nên được chào đón ở đất nước họ.

Sau đó, nữ tình nguyện viên phải khóa tài khoản vì không chịu nổi những lời đay nghiến gay gắt. Trả lời kênh truyền hình Tây Ban Nha RTVE, Luna cho biết: "Họ không ngừng xúc phạm tôi và nói những điều khủng khiếp, phân biệt chủng tộc với tôi”. Cô gái 20 tuổi này mới gia nhập Hội chữ thập đỏ hồi tháng 3. Cô vừa học vừa tham gia công việc tình nguyện.

Khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông, nhiều người đã lên tiếng bày tỏ thái độ đồng cảm với Luna. Những tin nhắn ca ngợi "cái ôm ấm tình người" của cô ngày càng nhiều, át đi những lời lăng mạ. Hashtag #GraciasLuna bỗng trở nên hot ở Tây Ban Nha.

Rita Maestre, một ủy viên hội đồng thành phố Madrid, cho biết trên Twitter: “Chúng tôi sẽ không cho phép sự thù hận chiến thắng. Ai trong chúng ta cũng coi cái ôm này là biểu tượng của những gì tốt đẹp nhất của đất nước mình, hơn bất cứ thứ gì khác”.

Luna cũng cảm thấy cái ôm này là "điều bình thường nhất trên thế giới". Cô không biết tên của người đàn ông mình đã dành cho cái ôm thương cảm ấy nhưng cô hiểu nỗi sợ hãi và mệt mỏi, kiệt sức mà anh đã phải chịu đựng.

“Anh ấy đang khóc, tôi đưa tay ra và anh ấy ôm tôi", Luna kể. “Anh ấy đã bám lấy tôi. Vòng tay đó là cứu cánh của anh ấy”. Vài ngày sau khi người đàn ông này đến Ceuta, Luna đã không gặp lại anh.

Tổng thư ký của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Jagan Chapagain, ca ngợi cử chỉ của Luna: “Luna đại diện cho những gì tốt nhất của chúng tôi. Cô ấy đã cho thế giới thấy tình người là như thế nào".

Luna hiện vẫn đang quay cuồng với công việc tình nguyện khi hàng nghìn người di cư bơi qua biển, nhiều người trong số họ mệt mỏi vì bơi quanh đê chắn sóng nằm giữa 2 quốc gia. Cô nói: “Chúng tôi không được đào tạo để nhìn thấy những cảnh tượng ám ảnh như vậy".

Nguồn: The Guardian