Đăng status động viên Hùng Dũng, MC Thành Trung gây tranh cãi vì nghi vấn phát ngôn kích động phân biệt vùng miền

Sau trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã gặp phải chấn thương kinh hoàng gây xôn xao toàn MXH và chắc chắn phải lỡ hẹn với vòng loại World Cup 2022. Thông tin này khiến người hâm mộ bóng đá vô cùng buồn bã và lo lắng cho sự nghiệp của tuyển thủ ĐTQG Việt Nam. Sự việc này thu hút rất nhiều sự quan tâm và giữa đêm ngày 23/3, MC Thành Trung đăng đoạn status dài để nói lên nỗi bức xúc của mình. Anh cho biết mình rất buồn vì Hùng Dũng không chỉ là một cầu thủ của Hà Nội mà còn là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam ở mọi sân chơi.

Dù vậy, nam MC vấp phải ý kiến chỉ trích của dư luận bởi phát ngôn: "Đến bao giờ các bạn cầu thủ Nghệ An mới bớt đi sự quyết liệt thái quá trên sân bóng chuyên nghiệp". Bài viết được cho là ám chỉ đến cầu thủ Hùng Thịnh - người gây ra chấn thương đến Hoàng Dũng. Tuy nhiên, cách anh diễn đạt lại khiến netizen tranh cãi bởi yếu tố phân biệt vùng miền khi nói về Nghệ An. Ngay lập tức, MC Thành Trung phải lên tiếng giải thích về phát ngôn này, tuy nhiên vẫn tiếp tục gây ra luồng ý kiến tranh cãi. Bên cho rằng nam MC này quy chụp, bên lại cho rằng Thành Trung nêu ra thực trạng về đặc trưng quyết liệt trong cách đá bóng của cầu thủ Nghệ An.

Khi được nhắc nhở, nam MC cho rằng: "Đây là một tính cách đặc trưng của cầu thủ Nghệ An...". Lời giải thích và khẳng định về cầu thủ Nghệ An của Thành Trung bị cho là quy chụp, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng nam MC nêu đúng đặc trưng về cầu thủ Nghệ An

MC Thành Trung

Trước đó, Hùng Dũng bị chấn thương nặng sau 1 pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh ở hiệp 1 trận đấu vòng 4 V.League 2021 trên sân Thống Nhất. Ngô Hoàng Thịnh cũng đã vào viện hỏi thăm Hùng Dũng. Sáng mai 24/3, Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật

