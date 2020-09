Đằng sau vẻ thanh lịch 100 điểm của Công nương Kate, Meghan là 7 bí mật thời trang khắt khe phải tinh ý lắm mới nhận ra

Những vị Công nương Hoàng gia như Kate Middleton luôn xuất hiện trước công chứng với hình ảnh hoàn hảo, chỉn chu đến từng góc cạnh. Và để có được vẻ ngoài hoàn hảo như họ không phải là chuyện đơn giản, dù những vị Công nương này chẳng bao giờ hé lộ nhưng những stylist chuyên nghiệp đã phát hiện ra những thủ thuật "cao tay" của họ.



1. Ban ngày - Búi tóc; Buổi tối – Xõa tóc

Tóc tai đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng giúp các vị Công nương xây dựng hình ảnh. Công nương Kate hay trước đây là Meghan Markle thường búi tóc vào ban ngày tạo nét gọn gàng, thoải mái, năng động nhưng cũng rất thanh lịch; còn vào buổi tối họ lại thường xõa tóc tạo cảm giác mềm mại, phù hợp với những bữa tiệc tối. Khi búi tóc, những vị Công nương Hoàng gia thường búi tóc thấp, dùng cặp tăm cố định phần tóc con để giữ hình ảnh gọn gàng, thanh lịch nhất.

2. Diện bodysuit thay vì áo suông đơn giản

Những mẫu áo sơ mi, áo thun trông thì khá đẹp và chúng ta rất hay mặc nhưng với Công nương Hoàng gia, họ sẽ tránh chọn những thiết kế này. Điều này là bởi những mẫu áo này sẽ dễ bị bung ra khỏi cạp quần, khiến áo bị căng phồng kém đẹp. Thay vào đó những vị Công nương thường chọn diện bodysuit vì chúng không bị bung ra, chất vải hạn chế nhăn, nếp gấp và khiến diện mạo của họ trông gọn gàng hơn rất nhiều.

3. Quần tất chống trượt

Vì nghi thức hoàng gia không được để chân trần nên Công nương Kate luôn mặc quần tất da chân. Điều đặc biệt là cô luôn chọn loại quần tất có phần đế chống trượt để tránh giày bị tuột.

4. Dùng bàn chải để chỉnh tóc con

Những phần tóc con chỉa lởm chởm tứ tung có thể khiến hình ảnh Công nương thiếu chỉn chu và kém đẹp. Vì vậy khi xuất hiện trước công chúng, họ thường dùng 1 chiếc bàn chải để căn chỉnh tóc con, đưa những lọn tóc vào nếp gọn gàng.

5. May thêm phần nếp váy

Khi diện váy mỏng, phần chân váy mềm mại có thể bị tốc cao do gió thổi. Để tránh điều này, nhưng stylist Hoàng gia sẽ may thêm phần đường viền ở nép váy giúp váy nặng hơn và tránh bị tốc. Đôi khi họ còn may thêm những quả bi nhỏ để giữ hiệu quả tốt hơn.

6. Diện đồ lót tĩnh điện

Một rắc rối khác với váy áo là chúng rất dễ ôm sát vào người làm lộ điểm nhạy cảm. Để tránh điều này, các Công nương sẽ diện đồ lót tĩnh điện giúp trang phục không quá bó sát lấy cơ thể mà vẫn có nét bay bổng tự nhiên.

7. Đi giày lớn hơn 1 size

Khi phải đi lại nhiều, phần đế giày cao gót có thể khiến ho bị đau chân, để tránh điều này, các Công nương thường diện giày rộng hơn 1 size để tạo cảm giác thoải mái.

Nguồn: BS