Đáng sắm nhất bây giờ là váy áo màu be, diện lên sẽ thấy không khí mùa Thu liền!

Muốn mặc đẹp như những quý cô Paris hay các cô nàng xứ Kim Chi, bạn nhất định phải sắm đôi ba bộ đồ có tông màu be để diện. Không khó tính như nhiều gam màu khác, be "thân thiện" với mọi màu da, phong cách. Không chỉ là màu sắc "kinh điển" trong mùa Thu mà bạn có thể diện đồ màu be trong mọi mùa. Một chiếc áo blazer màu be chắc chắn là item nhất định nên được "chốt đơn" ngay bây giờ.

Chân váy màu be - đơn giản mà đẹp trong mọi tình huống. Bạn chỉ cần phối thêm một chiếc sơ mi màu trung tính cùng với đôi giày đế bệt hoặc sandal là đủ ghi điểm thanh lịch, sành điệu trong Thu này.

Áo len đầu mùa vẫn luôn là lựa chọn lý tưởng và cực kỳ đáng sắm. Giới thiệu với các nàng một set len gồm áo len đũa sát nách dáng ôm kèm áo khoác croptop Hàn Quốc vừa đẹp vừa rẻ, giá chỉ 239.000 đồng.

Quần âu be vừa thanh lịch lại trẻ trung, thời thượng, thì ngại gì không sắm ngay một em về tủ đồ. Nếu đi chơi bạn có thể kết hợp với áo phông đơn giản, nếu đi làm thì chỉ cần phối với áo sơ mi. Đây là những "combo" không bao giờ lỗi mốt và luôn được các cô gái ưu ái diện trong cả mùa Hè lẫn mùa Thu.

Nếu thích phong cách điệu đà, quyến rũ thì bạn nên lựa chọn sắm chiếc váy be với điểm nhấn khoét lưng dưới đây. Không chỉ được mọi người khen mặc đẹp mà bạn còn dễ dàng cho ra những tấm hình "sống ảo" xịn xò lắm đấy.

Chân váy xếp ly bồng bềnh, nữ tính vừa xinh xắn lại vừa dễ diện. Bên cạnh tông màu đen, trắng quen thuộc thì bạn hãy thử sắm màu be để "đổi gió" và khiến mình trở nên trendy hơn đi.

Tủ đồ của nàng sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu sở hữu ít nhất một chiếc áo sơ mi màu be để diện. Vào những ngày Thu se se lạnh, tốt nhất chị em hãy chọn mua áo sơ mi có chất liệu dày dặn một chút để có thể giữ ấm một cách tốt nhất cho cơ thể.

Ảnh: Instagram