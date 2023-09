Đáng sắm nhất bây giờ là trang phục màu be, diện lên thanh lịch lại ngập tràn "vibe" mùa thu

Muốn mặc đẹp như các cô nàng Hàn Quốc, bạn nên học cách phối đồ với các gam màu trung tính mới mẻ, một trong số đó phải kể đến màu be. Đây là một trong những tông màu ''dễ tính'' nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng nên làm quen và sử dụng chúng hàng ngày, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông.

Trang phục màu be có những điểm cộng lớn khiến chúng được coi là những item ''thống trị'' tủ đồ của hội mặc đẹp. Đầu tiên phải kể đến khả năng tôn da. Màu be phù hợp với hầu hết mọi tông da, dù bạn sở hữu làn da ngăm đen hay trắng sáng cũng có thể an tâm khoác lên những các mẫu mốt thời trang mang tông màu trang nhã này.

Thứ hai, trang phục màu be giúp người mặc trông có gu và sành điệu hơn. Thay vì chỉ mãi tôn sùng màu đen hay trắng, bạn nên học cách bổ sung màu be vào tủ đồ của mình. Chỉ cần học cách mix&match khéo léo hơn đôi chút là bạn đã có được một outfit chuẩn chỉnh để ghi điểm trong mắt tất cả mọi người rồi. Quần áo màu be sẽ khiến diện mạo của nàng trông sáng sủa, thanh lịch, nhờ đó bạn sẽ nổi bật hơn trong một đám đông và dễ gây ấn tượng với những người xung quanh.

Muốn phối đồ đẹp và khéo với trang phục màu be, nàng có thể thử kết thân chúng với các tông màu sáng, nâu và đen. Trong đó, các gam màu sáng như: trắng, vàng, pastel,... là những lựa chọn phổ biến và dễ dàng nhất mà bất kỳ cô nàng nào cũng có thể áp dụng. Sự kết hợp này sẽ mang đến một vẻ ngoài thanh tao, trang nhã và không hề kém phần lịch sự.

Khi phối màu be với màu nâu, bạn sẽ có được một giao diện chuẩn ''nàng thơ'', đặc biệt là khi diện chúng vào mùa thu. Sắc độ ấm của màu nâu sẽ giúp cân bằng sắc thái, khiến trang phục của chị em trông ấm áp và dịu mắt hơn. Ai thích style cá tính hơn đôi chút thì nên mix trang phục màu be với màu đen với nhau. Đây chắc chắn sẽ là một công thức cực kỳ ấn tượng và độc đáo cho style của bạn.

