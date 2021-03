Đang nói chuyện vui vẻ, mẹ người yêu bỗng nổi giận đuổi khéo em chỉ vì một câu nói đùa quen thuộc

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Em chào chị Hướng Dương,

Em và người yêu quen nhau được 4 tháng nay. Anh là người chu đáo, hiền lành và chân thành. Chúng em cũng có ý định tiến xa hơn vì cả hai đều đã lớn tuổi. Riêng em, em tự nhận mình có đôi khi hơi "ngông" và có khiếu hài hước. Có lẽ vì khả năng nói chuyện hóm hỉnh nên em được nhiều người thích.

Chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu như hôm qua em không bị mẹ người yêu đuổi khéo chỉ vì một câu nói đùa quen thuộc. Chẳng là khi đang trò chuyện vui vẻ, mẹ anh đề cập đến chuyện cho người khác vay tiền nhưng họ không muốn trả, còn đôi co này nọ. Em cười, nói đùa một câu mà em hay nói: "Do ăn ở đấy bác ạ!". Vừa nghe thế, mẹ anh đã đỏ bừng mặt giận dữ rồi nói khéo: "Phải rồi, do tôi ăn ở không tốt nên cũng không dám ngồi nói chuyện với cô nữa, thôi cô về cho tôi nhờ".

Em nghe mà chết sững, không ngờ lại bị mẹ anh đuổi kiểu ấy. Sau đó người yêu còn trách em ăn nói thiếu suy nghĩ, động chạm đến tự trọng của mẹ. Nhưng em thấy câu nói ấy rất bình thường, cũng chỉ là đùa cho vui thôi, sao mẹ anh lại làm quá vấn đề lên thế chứ. Theo chị, em có nên xin lỗi mẹ người yêu không hay cứ để im cho qua chuyện? Em thấy em không sai đến mức bị đuổi về nên ấm ức lắm ạ! (thanhphi...@gmail.com)

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Người yêu bạn nói rất đúng, bạn đã nói thiếu suy nghĩ và thiếu sự tôn trọng khi trò chuyện với người lớn tuổi, đặc biệt là mẹ của người yêu. Câu nói ấy có thể chỉ là câu nói hóm hỉnh nhưng lại có nhiều tầng ý nghĩa và không phải lúc nào cũng phù hợp để sử dụng. Với những người lớn tuổi, họ càng trở nên khó tính hơn và không thích nghe những câu nói liên quan đến đạo đức hay nhận xét về nhân phẩm của mình. Bạn đã phạm phải một điều tối kị trong giao tiếp.

Bạn nên đến nhà người yêu, chân thành xin lỗi mẹ anh ấy và đừng quên hứa hẹn sẽ không sử dụng những câu nói ấy nữa, sẽ chỉn chu hơn trong cách giao tiếp với người khác. Hóm hỉnh, hài hước là một điều tốt nhưng cười cợt vô ý trên nỗi đau và sự giận dữ, thất vọng lại là chuyện khác. Vì thế, Hướng Dương mong bạn hãy chú ý hơn đến cách sử dụng những câu nói mang ý nghĩa sâu xa, dù chỉ là để nói đùa. Nếu có thời gian trống, bạn nên đọc nhiều sách giao tiếp, điều này sẽ giúp bạn thay đổi cách cư xử tốt hơn và ghi điểm về sự khéo léo, tinh tế trong mắt mọi người.

Chúc bạn an yên. Thân gửi.

Hướng Dương.