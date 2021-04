Đang nhảy dù, cặp đôi mạo hiểm "ân ái" giữa không trung và nhận ngay cái kết đắng khi đáp đất

Trong một tập phát sóng của chương trình Sex sent Me to ER (tạm dịch: Quan hệ tình dục đưa tôi đến phòng cấp cứu) của đài TLC vào năm 2014, cặp đôi người Mỹ William và Leslie đã khiến đông đảo khán giả há hốc mồm với câu chuyện "ân ái" trên không của mình.

Được biết, cặp đôi này đều rất thích khám phá và mạo hiểm. Họ tin rằng sẽ thật thú vị khi thử "làm chuyện ấy" ở một không gian thật khác lạ, chẳng hạn như trên không trong lúc nhảy dù. Thế nhưng, cặp đôi không ngờ quyết định táo bạo này lại khiến cả hai suýt mất mạng.

Câu chuyện của William và Leslie lên sóng vào ngày 25/10/2014 nhưng nhiều năm sau mỗi khi nhắc lại vẫn được mọi người bàn tán rôm rả. Trong đó, cặp đôi chia sẻ họ đã yêu nhau được hơn 1 năm và có chung niềm đam mê dành cho các hoạt động cảm giác mạnh.

Không chỉ vậy, cặp đôi còn rất hòa hợp trong chuyện "ân ái". Trong một lần chơi nhảy dù, Leslie đã nảy ra ý tưởng rằng cặp đôi sẽ "làm chuyện ấy" trong quá trình rơi tự do trên không, trước khi bung dù đáp đất.

Trong đoạn clip tái hiện lại cảnh nhảy dù độc đáo của cặp đôi, nữ diễn viên thủ vai Leslie cho biết đó là cảnh quay lạ đời nhất mà cô từng tham gia. Trong khi diễn viên thủ vai nam chính thì tin rằng mọi thứ sẽ rất "hot".

Tuy nhiên, hoạt động nhảy dù có rất nhiều quy định để đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của người chơi và việc làm của William và Leslie chính là một trong những điều mà người chơi được khuyên không nên thực hiện.

Bất chấp những điều đó, cặp đôi ưa mạo hiểm kia vẫn làm theo ý mình, họ thật sự đã "ân ái" trên không trung đến nỗi mất đi nhận thức về mặt thời gian. William giúp bạn gái mình bung dù thành công nhưng bản thân anh lại gặp rắc rối và đáp đất với gương mặt đầy máu và cơn đau dữ dội phần bẹn.

"Khi tôi thấy anh ấy nằm dưới đất, tôi nghĩ anh ấy đã chết" - Leslie kể lại, may mắn là William vẫn còn sống.

Cặp đôi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, nơi William được chẩn đoán anh bị gẫy mũi với nhiều vết thương và vết bầm trên khắp cơ thể, tổn thương vùng bẹn.

Khi đó, Leslie nghĩ rằng với thương tích nghiêm trọng như vậy thì đời sống tình dục của cặp đôi coi như kết thúc. Thế nhưng, bác sĩ đã trấn an Leslie rằng bạn trai của cô rồi sẽ hồi phục trong vòng vài tuần tới.

(Nguồn: Dailymail)