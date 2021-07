Đang nhậu dở đi mua thêm bia "tiện" trêu công an, thanh niên nhận cái kết đắng ngắt

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng và Công an phường Hoà An, phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng, vào khoảng 17h30' ngày 20/7, anh L.V.A. đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lượn lờ trêu chọc, thách thức lực lượng chốt kiểm soát dịch tại Tú Mỡ - Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, tông đứt dây chắn, vừa điều khiển xe máy vừa dơ thẳng chân hướng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ, gây bức xúc dư luận.

Đang đi mua bia về nhậu còn trêu công an

Trước hành động coi thường pháp luật của anh L.V.A., Công an phường Hòa An đã quyết tâm truy tìm và mời anh A. lên trụ sở làm việc.

Bước đầu, anh A. khai nhận vào thời điểm đó, anh cùng một số người bạn ngồi nhậu tại bãi xe của Công ty TNHH A.T.P trên đường Đào Sư Tích, Hòa Minh, Liên Chiểu, anh A. mượn xe máy của bạn để đi mua bia về tiếp tục nhậu thì xảy ra sự việc kể trên.

Trước rất nhiều sai phạm của anh L.V.A., lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt với tổng mức tiền là 8,25 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 07 ngày theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Hành động rất đáng lên án (ảnh cắt từ clip)



Ngay sau khi clip được đăng tải, rất nhiều bình luận đã lên án hành động của anh A.. Thậm chí có người còn cho rằng mức phạt đó là hơi nhẹ, bởi anh A. đã quá coi thường pháp luật và các lực lượng chức năng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành.