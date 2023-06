Đăng một tấm ảnh vu vơ lên mạng xã hội, mẹ suýt mất con

Một ông bố ở Trung Quốc đã chia sẻ lại trải nghiệm kinh hoàng mà gia đình mình gặp phải. Ở trường tiểu học của con trai anh, sau khi học sinh làm xong bài kiểm tra, cô giáo sẽ dựa trên kết quả mà thưởng cho các em một bông hoa màu đỏ. Bài càng tốt thì bông hoa càng to.

Trong bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên, con trai anh đã đạt thành tích tốt nên được thưởng một bông hoa to. Thấy vậy, người mẹ rất vui nên đã chụp ảnh con trai đứng ở cửa lớp, kèm bài kiểm tra có dán hoa đỏ để đăng lên mạng xã hội Weibo khoe với mọi người.

Được biết, người mẹ rất thích dùng mạng xã hội và đây không phải là lần đầu tiên chị đăng tải hình ảnh về con. Nhưng chị không ngờ, chính điều này đã khiến gia đình chị suýt mất con.

Một hôm khi người bố đến trường đón con tan học thì được cô giáo thông báo: "Cháu vừa được chú đón về". Lúc này người bố hốt hoảng, gọi vội cho vợ để kiểm tra. Cả hai chẳng có người chú nào cả nhưng vẫn cẩn thận gọi điện một vòng cho họ hàng để xác nhận lại. Khi đang gọi điện thoại dở thì có cuộc gọi từ số máy lạ, thông báo con trai họ đang bị bắt cóc, phải trả tiền chuộc về. Cũng may là sau đó, công an đã can thiệp kịp thời và đón được cháu bé.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là: Làm sao kẻ bắt cóc lại có thể thuyết phục được giáo viên, khiến giáo viên tin đó là người thân của cháu bé?

"Tôi thường thấy mẹ của đứa trẻ đăng hình ảnh trên Weibo. Nhờ vậy mà tôi biết được mặt bạn cùng lớp của đứa trẻ và cả gia cảnh nhà này. Để cô giáo không nghi ngờ, tôi đã kể 2 chuyện gần nhất ở lớp học mà tôi đã xem được trên Weibo. Vì vậy tôi đã đón được đứa trẻ", kẻ bắt cóc khai với công an.

Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cha mẹ đã phải giật mình, xem lại những thông tin mà mình từng đăng tải. Thực tế, mạng xã hội phát triển, cộng thêm tính bất cẩn của nhiều phụ huynh khiến cho tội phạm mạng có thêm cơ hội làm việc ác. Để an toàn cho con, cha mẹ lưu ý không chia sẻ những thông tin sau về con, bao gồm:

- Thông tin cá nhân của con.

- Ảnh khi con không mặc quần áo.

- Những bức hình con không thích, làm con thấy xấu hổ.

- Ảnh con và bạn con khi chưa được sự cho phép.

- Khi cha mẹ phạt, làm con khóc.

- Các vị trí, địa điểm cụ thể mà trẻ thường lui tới.