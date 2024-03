Đăng ký bán hàng qua “Supply Helper”, người phụ nữ Hà Nội mất sạch 12 tỷ đồng: Cảnh báo chị em về nguy cơ với "dropshipping"

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping. Đây là hình thức bán lẻ, mà người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho. Thay vào đó, người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm. Đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh này để dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền của “người bán hàng”.

Mới đây, thêm một nạn nhân bị chiếm đoạt 12 tỷ đồng khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping qua ứng dụng “Supply Helper”.

Phần mềm lừa đảo “Supply Helper”

Chị H. (trú tại Hà Nội) cho biết, có quen biết đối tượng giới thiệu bán hàng online và được khoe vừa lãi 80 triệu sau khi bán được 02 chiếc đồng hồ qua ứng dụng “Supply Helper” (đường dẫn https//web.supplyshopsb.com).

Thấy lợi nhuận lớn, chị H. đã tải ứng dụng này để kinh doanh. Khi khách hàng đặt hàng, chị H phải gửi lệnh thanh toán bằng USD trên ứng dụng và quy đổi thành tiền Việt Nam để chuyển cho các đối tượng. Sau khi khách hàng nhận được tiền, chị H sẽ nhận lại được tiền gốc và 18% tiền lãi.

Đơn hàng đầu tiên, chị H. nạp 511,28 USD, lãi 61,35 USD. Chị nhận được đầy đủ tiền hàng và lãi. Sau đó, chị tiếp tục đặt 46 đơn hàng, rút được tiền của một số đơn hàng. Khi số tiền nạp mua đơn hàng là 12 tỷ đồng, các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H. và không cho rút tiền. Lúc này chị H. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Qua đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, khuyến cáo: Người bán hàng online thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh dropshiping và thực hiện giao dịch chuyển tiền. Thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Minh họa cho mô hình kinh doanh dropshipping

Trong thời gian gần đây, phương pháp kinh doanh online dropshipping được giới thiệu với những lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn như “xây dựng hệ thống kinh doanh dropshipping tự động với số vốn 0 đồng”, “khởi nghiệp 0 đồng chinh phục triệu đô”,... thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những ai đang có ý định kinh doanh online.



Vậy dropshipping nghĩa là gì?

Dropshipping là hình thức bán lẻ mà người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho, thay vào đó người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm. Người bán hàng chỉ cần chú tâm vào quảng bá sản phẩm, những việc còn lại đơn vị cung cấp sản phẩm phụ trách.

Khi khách hàng đặt mua sản phẩm, các nhà bán lẻ sẽ thông báo cho đối tác dropshipping - nhà sản xuất hoặc nhà bán buôn, những đơn vị này sẽ đóng gói và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng. Đối tác vận chuyển sẽ tính phí cho từng đơn hàng.

Với mô hình này, người bán hàng có thể cắt bỏ hoặc giảm đáng kể các khoản chi phí mặt bằng, nhà xưởng, nhân viên, vận hành (đóng gói, gửi hàng)... Do đó, dropshipping có ưu điểm là tối giản chi phí vốn ban đầu và chi phí duy trì cho người bán hàng.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đó, phương pháp kinh doanh này cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, các đối tượng thường bị nhắm đến là phụ nữ, những người có nhiều thời gian và đang có ý định kinh doanh online, mẹ bỉm sữa muốn kiếm thêm thu nhập,... Đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh nhưng không cần quá nhiều vốn, các đối tượng thiết lập nên các địa chỉ ảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ nạn nhân.

Vậy để tránh rơi vào những trường hợp bị lừa đảo, những ai đang có ý định kinh doanh online cần lưu ý những khuyến cáo sau:

1. Doanh nghiệp phải được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Có trụ sở chính và quy mô tương đối.

3. Quy trình làm việc rõ ràng, nhất là về sản phẩm (tất cả các sản phẩm đều phải chính hãng, có giấy tờ công khai rõ ràng minh bạch).

4. Có cộng đồng đủ lớn để tham khảo cũng như lấy feedback.

5. Cơ chế chính sách trả hoa hồng rõ ràng.