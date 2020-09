Đăng hình ảnh nhạy cảm lên facebook, nhóm học sinh của trường chuyên nổi tiếng tại TP.HCM khiến nhiều người bức xúc

Với sự phát triển của công nghệ, ngày nay hầu như ai cũng có một tài khoản Facebook cho riêng mình. Đây là nơi để chúng ta chia sẻ những hình ảnh, kỷ niệm vui vẻ của cá nhân với bạn bè. Không chỉ vậy, bạn hoàn toàn có thể lập một tài khoản Facebook dưới dạng trang fanpage cộng đồng để chia sẻ nội dung đến nhiều người hơn.

Tuy nhiên do nội dung đăng tải trên Facebook có tính lan truyền cao nên người đăng cần hết sức thận trọng.

Mới đây, cộng đồng mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh một tấm hình được đăng tải trên trang "T.Đ.N Memes for the Gifted". Được biết đây là trang fanpage do các bạn học sinh của ngôi trường chuyên nổi tiếng ở TP.HCM lập ra và tự quản lý, không phải trang fanpage của trường.

Cụ thể vào ngày 12/9, trang này đã đăng tải hình ảnh nắng chiếu trên những ô cửa sổ ở trường, tạo thành vệt bóng ở dưới nền. Tuy nhiên nhiều người cho rằng, hình ảnh này có phần giống với bộ phận nhạy cảm của nam giới.

Hình ảnh nhạy cảm đăng trên trang T.Đ.N Memes for the gifted.

Rất nhiều học sinh của trường sau đó đã ồ ạt vào phản đối, yêu cầu các admin của trang phải xóa hình ảnh này để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Ngoài ra nhiều học sinh cũng yêu cầu admin đổi tên fanpage, không được để tên trường nữa.

Ngay sau đó, đội ngũ admin của trang - cũng chính là những học sinh của trường T.Đ.N đã lên tiếng giải thích về hình ảnh này. Các bạn cho biết, hình ảnh đăng lên không mang tính chất trào phúng, cũng không hề qua chỉnh sửa mà chỉ là một hình ảnh phản ánh cảnh thật ở trường. Tuy nhiên lời giải thích này không nhận được mấy sự đồng tình.

Một học sinh của trường sau đó lên tiếng: "Hình ảnh này mặc dù là hình ảnh thực, không qua chỉnh sửa nhưng mình nghĩ đến 9/10 người thì đều nghĩ theo hướng không mấy tốt đẹp. Mình không biết mục đích của admin đăng lên là gì? Mình cũng không phán xét điều đó nhưng đã là một trang mang tên T.Đ.N thì mình nghĩ các bạn nên có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh chung của trường. Hình ảnh này có thể gây nhiều bất lợi cho trường nói chung và học sinh T.Đ.N nói riêng, làm ảnh hưởng đến danh tiếng và dẫn đến cái nhìn tiêu cực với học sinh trường. Vậy nên mong page sẽ gỡ ảnh".

Dù đã nhận được nhiều lời góp ý của học sinh trong trường nhưng đến hiện tại, trang fanpage này vẫn chưa gỡ bỏ hình ảnh gây tranh cãi.