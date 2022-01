Đang dọn nhà, phát hiện xấp tiền 20 triệu, vợ bỗng giận dữ bế con bỏ đi, còn tuyên bố Tết không về

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Xin chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi đang giận nhau. Vợ tôi bế con bỏ về nhà ngoại vào hôm qua. Chỉ vì lúc dọn nhà, cô ấy phát hiện một xấp tiền 20 triệu mà tôi giấu trong tủ quần áo.

Tôi cũng không hiểu phụ nữ nữa? Phát hiện ra tiền, lẽ ra cô ấy phải vui vì biết chồng giấu quỹ đen. Người mất tiền là tôi, tôi mới là người phải buồn đây nè? Thế mà cô ấy lại la hét, chửi chồng giấu giếm tiền bạc, không tôn trọng vợ, không chia sẻ khó khăn với vợ. Lúc con bệnh cũng không đưa tiền ra, mặc cho cô ấy đi vay mượn khắp nơi. Nhưng lúc đó, tôi cũng đưa 1 triệu rồi. Trong khi cô ấy chỉ ở nhà thôi, mỗi tháng tôi còn đưa 8 triệu để chi tiêu và lo cho con rồi còn gì? Còn 20 triệu này, tôi muốn dành dụm để mua vài thứ mình thích. Cô ấy còn ném xấp tiền vào người tôi rồi bỏ đi.

Tôi cũng bực nên mặc kệ vợ, tự đi thì tự về được. Tôi sẽ không đến đón mẹ con cô ấy đâu. Tôi chỉ muốn hỏi Hướng Dương, tại sao vợ lại bỏ đi khi phát hiện ra tiền? Và tôi có nên tiếp tục tiêu xài số tiền này nữa không? (tuantran...@gmail.com)

Chào bạn,

Qua phần chia sẻ của bạn, Hướng Dương rất thương vợ bạn. Bạn là đàn ông, là trụ cột gia đình nhưng lại thiếu sự chia sẻ và tôn trọng vợ. Việc bạn cố tình giấu giếm tiền bạc, mặc kệ vợ tự xoay xở lúc khó khăn là minh chứng rõ ràng nhất. Có lẽ vì quá thất vọng, quá bức xúc nên vợ bạn mới bỏ đi. Phát hiện ra tiền, niềm tin của vợ bạn cũng sụp đổ. Phụ nữ có thể hi sinh tất cả, hết lòng vun đắp hạnh phúc gia đình với điều kiện người chồng phải tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương cô ấy. Hôn nhân phải do cả hai cùng xây dựng chứ không phải do một người xây, một người ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình.

Để hóa giải mâu thuẫn, bạn nên đến nhà vợ, xin lỗi và đón cô ấy về. Về số tiền kia, bạn nên đưa cho vợ hoặc có thể cùng cô ấy bàn bạc hướng sử dụng. Về sau, bạn cần thay đổi suy nghĩ và hành động. Hãy tôn trọng vợ, lắng nghe tâm sự của cô ấy, giúp đỡ vợ trong việc nhà cửa và chăm con để cô ấy có thời gian thư giãn. Vấn đề tiền bạc nên có sự rõ ràng, minh bạch để tránh gây hiểu lầm, nghi ngờ nhau.

Thân ái.

Hướng Dương.

