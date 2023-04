Đang đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, nữ bác sĩ thú y bị chó dại tấn công

Ngày 19-4, UBND thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã phát đi thông báo yêu cầu người dân triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn.

Trước đó, nữ bác sĩ thú y N.T.K.C (39 tuổi, cán bộ thú y thị trấn Bến Quan) được giao đi tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn thị trấn Bến Quan.

Ngày 6-4, chị C. tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó của các hộ dân tại khóm phố 5. Khi đến hộ nhà bà H.T.T (khóm phố 5) để tiêm vắc-xin, bất ngờ con chó của gia đình bà T. vùng đứt dây xích rồi tấn công chị C. Do con chó to và hung dữ, mãi lúc sau mọi người mới đưa chị C. thoát khỏi con chó.

Hậu quả, chị C. bị nhiều vết thương ở lòng bàn tay, khuỷu tay, đùi và ngực. Dù bị thương, chị C. vẫn bình tĩnh nhanh chóng sơ cứu vết thương rồi được người dân đưa đến cơ sở y tế và tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Tình trạng chó thả rông xảy ra nhiều trên đường phố tỉnh Quảng Trị

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nghi ngờ trường hợp động vật (chó) bị nhiễm bệnh dại, địa phương đã báo cáo trực tiếp về Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện Vĩnh Linh nhằm cử cán bộ cùng với địa phương xử lý. Đồng thời, yêu cầu chủ chó không được bán, mổ thịt mà phải nuôi nhốt, theo dõi chó trong vòng 14 ngày và báo cáo tình hình của thú nuôi khi có những biểu hiện bất thường.

Đến ngày 13-4, cơ quan chức năng nhận được thông tin con chó này có biểu hiện bỏ ăn và đến ngày 14-4 chó có dấu hiệu có giật, rồi chết. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm.

Ngày 17-4, Trung tâm chuẩn đoán Thú y Trung ương trả lời kết quả xét nghiệm kết luận mẫu bệnh phẩm tại hộ gia đình bà H.T.T có kết quả dương tính với virus dại.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Bến Quan, nữ thú y N.T.K.C đã tiêm 3 mũi vắc-xin phòng bệnh dại. Đến nay, các vết thương của chị C. đã khô, sức khỏe ổn định, ăn uống được, không đau và đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.