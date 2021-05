Đang đi làm thì hàng xóm gọi báo nhà cháy, người phụ nữ trở về chứng kiến cảnh tan hoang bắt nguồn từ món đồ gia dụng gia đình nào cũng có

Donna Gales, 42 tuổi, đang làm việc tại một siêu thị gần nhà ở thành phố Birmingham, vùng West Midlands (Anh quốc) thì người hàng xóm của cô chạy đến la toáng lên rằng ngôi nhà của cô đang bốc cháy. Không nghĩ được gì nhiều, Donna lập tức phóng xe trở về và thấy các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.

Donna sống cùng con gái nhỏ 6 tuổi trong ngôi nhà 3 gian mà cô thuê lại, 3 đứa con lớn của cô sống ở nơi khác. Ngọn lửa bùng lên quá nhanh khiến mọi đồ đạc bị thiêu rụi, khi Donna trở về, cô không thể "vớt vát" được bất kỳ thứ đồ gì. Nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng biết ơn vì một người hàng xóm dũng cảm đã giải cứu 2 con chó và 1 con mèo bằng cách đập vỡ cửa sổ.

Ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Donna cho biết: “Đó là một cơn ác mộng. Tất cả mọi thứ của chúng tôi đều bị phá hủy. Con gái tôi khóc nức nở vì tất cả đồ chơi của con bé không còn nữa, tất cả quần áo của chúng tôi cũng bị cháy đen, chúng tôi đã mất tất cả. Tôi không có bảo hiểm nên tôi không thể đòi bồi thường bất cứ thứ gì. Căn nhà được cho thuê nên tôi đang chờ phản hồi từ chủ nhà về bước tiếp theo nhưng hiện tại mẹ con tôi không có nhà để ở. Tôi đang ở nhờ nhà của một người bạn, còn con gái tôi về ở với bà ngoại. Cũng may là con bé không ở trong nhà vào thời điểm đó và những con vật cưng của tôi đã được giải cứu. May mắn thay, con bé đã ở trường, nếu không, mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn nhiều. Nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thực sự sốc".

Người ta tin rằng ngọn lửa bắt nguồn từ chiếc máy sấy quần áo. Dù nó không hoạt động nhưng phích cắm vẫn cắm vào nguồn điện. Đây cũng là sai lầm của rất nhiều hộ gia đình khi không rút phích cắm các thiết bị điện tử như máy giặt, máy sấy hay lò vi sóng dù không sử dụng.

Chiếc máy sấy quần áo được cho là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng cướp đi toàn bộ tài sản của cô Donna.

Hàng xóm bên cạnh nhà Donna cho biết có mùi khói ngay sau 12 giờ trưa ngày 6/5. Anh lập tức chạy ra ngoài xem thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Donna nói thêm: “Chúng tôi không biết chắc chắn cho đến khi sự việc được điều tra chính xác nhưng các nhân viên cứu hỏa nói rằng gần như chắc chắn vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ máy sấy. Tôi đã dùng nó khoảng 8 năm, đó là món quà mẹ tôi tặng".

Con gái lớn của Donna, Shannon, đã thành lập một trang GoFundMe để cố gắng giúp mẹ và em gái của vững vàng trở lại sau sự cố.

Trang này viết: “Mẹ tôi đã bị cháy nhà do máy sấy quần áo gây ra. Ngôi nhà đã bị cháy rụi hoàn toàn. Rất may mẹ và em gái tôi không có trong nhà và an toàn nhưng họ đã mất tất cả".

Cho đến nay, trang này đã quyên góp được hơn 6.500 bảng Anh (hơn 200 triệu đồng). Một phát ngôn viên của Cơ quan Cứu hỏa West Midlands cho biết: “Chúng tôi được gọi ngay sau 12h30 trưa. Một vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra ở tầng trệt của một khu nhà liền kề trên đường Perry Wood Road ở Great Barr, thành phố Birmingham. 2 xe chữa cháy từ Perry Barr và Handsworth, 1 xe phản ứng của Lữ đoàn từ Ward End và 13 lính cứu hỏa lập tức được điều động tới hiện trường. 4 thiết bị thở và 2 vòi cuộn đã được lính cứu hỏa sử dụng để dập tắt đám cháy".

Phóng viên tờ The Sun đã liên lạc với hãng thiết bị gia dụng Hoover. Một người phát ngôn của hãng này cho biết: “Chúng tôi rất buồn khi biết về vụ việc xảy ra tại khu nhà của cô Donna và rất nghiêm túc xem xét khi nhận được báo cáo về vấn đề này. Hiện tại, sự việc vẫn chưa được báo cáo chính thức cho chúng tôi. Theo quy trình điều tra, chúng tôi muốn nhận lại thiết bị và tiến hành kiểm tra toàn diện sản phẩm để xác định nguyên nhân".

Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Mỹ, ước tính có khoảng 300 vụ cháy mỗi tuần, hoặc khoảng 15.000 vụ mỗi năm do các thiết bị gia dụng gây ra. Nguyên nhân lớn nhất của các vụ cháy thiết bị gia dụng vẫn là bếp điện. Các vụ cháy do máy giặt và máy sấy quần áo bị lỗi chiếm hơn một phần ba trong tổng số này.

