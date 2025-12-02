Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một chàng trai bất ngờ được xếp vào đội hình bê tráp trong lúc đang ngồi chờ xe buýt. Câu chuyện khiến nhiều người bật cười và tò mò nguồn cơn. Được biết, nam thanh niên trong câu chuyện là Nguyễn Trọng Tuấn (19 tuổi, sinh viên ở Hà Nội).

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Tuấn cho hay khoảng 9 giờ sáng 28/11, khi đang ngồi chờ xe buýt tại bến Yên Phụ để đến trường thì có một người đàn ông mặc áo dài hốt hoảng chạy tới. Người này muốn nhờ Tuấn vào bê tráp hộ do đoàn nhà trai đang thiếu người, quan viên 2 họ phải đứng chờ ngoài đường, chưa thể bắt đầu nghi lễ.

Vì sợ lừa đảo, bản thân chưa bê tráp bao giờ, lại sợ lỡ chuyến xe buýt nên Tuấn khá phân vân. Nhưng quan sát thấy phía trước đúng là có một đám cưới đang chuẩn bị làm lễ nên Tuấn đồng ý hỗ trợ với suy nghĩ: "Thôi giúp được gì thì giúp".

Lần đầu bê tráp của Tuấn lại rơi vào một hoàn cảnh rất đặc biệt.

Sau đó, Tuấn được đưa đi thay áo dài, nhận tráp rồi nhập đoàn họ nhà trai. Do là lần đầu bê tráp nên nam thanh niên được mọi người trong đoàn hướng dẫn từng bước.

Hoàn thành nhiệm vụ và chụp cùng cô dâu, chú rể vài tấm ảnh, gửi lời chúc phúc cho họ, Tuấn lập tức thay đồ để kịp bắt chuyến xe buýt tiếp theo. Một người trong đoàn đã chạy theo, xin số tài khoản để gửi Tuấn chút tiền lì xì.

Trong lúc bê tráp, Tuấn có nhờ một bạn nữ trong đoàn quay giúp đoạn clip để làm kỷ niệm. Về nhà, nam thanh niên đăng clip lên Tiktok, không ngờ lại lên xu hướng và câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Chàng trai nói thêm, bản thân sống khá kín tiếng nên hơi sợ. Lần đầu đi bê tráp lại trong hoàn cảnh không ngờ tới, Tuấn cho rằng mình có duyên với cô dâu, chú rể.

Sự cố đúng ngày "cao điểm mùa cưới"

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, anh Tuấn Anh - người phụ trách khâu điều phối nhân sự cho lễ nạp tài nói trên xác nhận sự việc. Theo anh Tuấn Anh, nhờ có Tuấn mà lễ nạp tài của cô dâu, chú rể diễn ra thuận lợi.

Tuấn nhiệt tình giúp đỡ và hoàn thành công việc của mình.

Anh Tuấn chia sẻ, do ngày 28/11 là thời điểm "cao điểm mùa cưới" nên anh nhận điều phối tới hơn 20 ê - kíp bê tráp. Số lượng đơn quá nhiều nên cửa hàng chút sơ suất, quên mất lịch, đến rạng sáng mới kiểm tra lại và gọi cho anh xử lý gấp.

Gần đến giờ làm lễ, một thành viên nam trong đội bê tráp báo bị tắc đường, không thể di chuyển. Bất đắc dĩ, một người đã chạy ra đường tìm xem có bạn nam nào trẻ có thể "cứu đoàn". Anh Tuấn Anh bộc bạch, cũng may có Tuấn giúp, nếu không thì nhà trai còn phải đợi rất lâu.

"Bạn ấy nhiệt tình, bê tráp xong còn chụp ảnh cho trọn vẹn", anh Tuấn Anh nói. Sau khi Tuấn Anh rời đi, nhân sự của đội cũng vừa kịp tới và tiếp tục phần việc còn lại cho đến khi buổi lễ hoàn tất.