Đang bầu 5 tháng, định ra Tết tổ chức hôn lễ nhưng cô dâu vẫn bị nhà trai xin hoãn cưới vì lí do bất ngờ, đọc tin nhắn chú rể gửi mà "cáu"

Với việc cưới xin, người ta đã phải bàn tính từ nhiều tháng trước. Đâu thể đến sát ngày chỉ vì vài lí do mà phải hoãn lại. Nếu như lí do đó chấp nhận được thì hai bên có thể xem xét. Nhưng lí do như trong câu chuyện dưới đây thì khiến dân mạng ngao ngán mãi không thôi.



Mới đây, câu chuyện về việc hoãn cưới của một cô nàng được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Theo đó, cô đang mang bầu bụng lớn rồi nhưng nhà trai vẫn lần lữa chuyện cưới xin vì lí do khó đỡ.

"Em đang mang bầu tháng thứ 5 rồi, định là sau tết thì cưới luôn nhưng tới vài hôm nay chồng em ngỏ ý nói gia đình muốn xin hoãn vì vàng lên giá cao quá.

Trước đó chồng em đi theo công tác chống dịch nên lúc em chớm bầu không về được để cưới. Tuy nhiên hai nhà cũng đã định sẵn là ra tết thì cưới luôn.

Mẹ chồng nói tới gần ngày cưới sẽ đưa em đi chọn vàng cưới. Mẹ tặng em 1 đôi hoa tai, 1 chiếc lắc tay và 1 kiềng, đủ bộ.

Thế nhưng đến giờ vì vàng lên giá cao, chồng em bảo nhiều chi phí phải lo nên không thể chạy vạy thêm được. Mẹ vẫn muốn tặng em đầy đủ như đã hứa.

Cho nên bây giờ sẽ cho gia đình em 2 lựa chọn, 1 là đợi vàng giảm thì cưới, 2 là thuê vàng rồi tới khi giá vàng ổn ổn rồi thì mẹ sẽ mua bù lại.

Em nghĩ ngày trọng đại của mình mà phải đi thuê vàng xong đem trả lại thì không may mắn.

Mà nếu chờ đợi vàng giảm thì không biết đến bao giờ với lại bụng em cũng đã to rồi. Chưa kể nếu đẻ xong mới cưới thì bố mẹ em sợ hàng xóm dị nghị.

Giờ em phải chấp nhận phương án nào nhỉ? Mẹ em bảo hay thôi bớt sính lễ thành một đôi hoa tai cũng được. Nhưng các dì các mợ em lại nói rằng quà cưới cho cô dâu mà ít thế thì mọi người cười cho.

Đây là câu chuyện hết sức éo le của một cô gái sắp lên xe hoa. Bây giờ hoãn cưới lại vì lí do vàng lên giá quá, không thể nào mua sắm được.

Nếu như bình thường, việc đưa ra ý kiến này đã rất khó hiểu thì trong tình cảnh cô gái đang mang thai lại càng khiến người ta bực mình. Trong tin nhắn đính kèm, chú rể viết: "Mẹ bảo giờ vàng lên căng quá xin hoãn cưới, chắc mai ngày kia bố mẹ sẽ sang bên nhà nói chuyện. Hoặc nếu cưới thì sẽ mượn hoặc thuê vàng nhưng anh thấy như thế không ổn".

Câu chuyện tặng vàng cưới khiến người ta phải đau đầu.

Bài đăng đã gây nên 2 làn sóng tranh cãi. Một số dân mạng cho rằng cưới xin là quan trọng, chuyện cả đời mà chỉ vì vàng lên giá đã lăn tăn tính toán. Như thế này cô gái về làm dâu có vẻ như tương lai cũng khó khăn ít nhiều.

Ban đầu mẹ chồng hứa hẹn như thế nào thì cứ như thế đó để cố gắng thực hiện. Hoặc cho ít quà hơn thì cũng nên nói qua và bàn bạc với nhau sớm hơn. Lí do này dẫn đến chuyện hoãn cưới thật sự rất khó hiểu. Nếu như vàng không xuống giá chẳng lẽ hoãn cưới cả đời hay sao?

Số khác lại nghĩ quan trọng là chuyện sống với nhau cả đời. Vàng cưới chỉ mang ý nghĩa đẹp mặt với anh em họ hàng mà thôi. Ngoài ra, vàng khi bố mẹ họ hàng cho cũng là một cách giúp cô dâu chú rể có thêm vốn làm ăn.

Nhưng nếu như phải vay mượn để mua vàng, sau khi kết hôn hai nhân vật chính vẫn phải trả nợ thì cũng thật sự khó có thể hạnh phúc được. Chưa kể, sự cố chấp của cô dâu dễ dàng dẫn đến việc mẹ chồng không vừa ý, ảnh hưởng đến cuộc sống mai sau.

Nhiều người cho rằng, cưới xin không thể nói hoãn là hoãn được nhưng hai bên phải biết suy nghĩ, cảm thông cho nhau. Sau kết hôn còn là cả một hành trình dài hai gia đình đồng hành, gắn bó.

Hi vọng rằng, cả cô dâu chú rể trong câu chuyện và hai bên gia đình sẽ tìm ra được phương án phù hợp nhất để giải quyết chuyện đám cưới. Cô dâu đã mang thai 5 tháng, cũng chẳng thể nào đợi chờ lâu hơn được nữa cho chuyện cưới xin.

