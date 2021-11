Đăng ảnh làm nhạc nhưng Mỹ Anh lại trả lời ngay khi fan hỏi về bạn trai cũ, con gái Mỹ Linh nói gì mà gây xôn xao

Sau khi hoàn thành buổi trình diễn tại lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds Music 2021" ở Mỹ, Mỹ Anh - con gái út nhà Mỹ Linh và Anh Quân vẫn chưa về Việt Nam. Thông qua Instagram, Mỹ Anh chia sẻ lý do cô chưa về là vì muốn ở choi với chị gái Anna Trương.

Mỹ Anh và bạn trai cũ Wren Evans.

Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Anh còn thoải mái giải đáp những câu hỏi do fan đặt ra. Chia sẻ trên story Instagram, Mỹ Anh thẳng thắn trả lời khi được hỏi còn quen Wren Evans hay không. Mỹ Anh nói: "Tụi mình không nhé ạ nhưng vẫn support nhau nè". Kèm theo đó, Mỹ Anh đăng ảnh chụp màn hình máy tính có phần mềm xử lý âm thanh.

Dù bức ảnh không rõ nhưng netizen vẫn kịp nhận ra đây là phần mềm dùng cho việc làm nhạc. Lẽ nào, sắp tới đây Mỹ Anh và Wren Evans có hỗ trợ qua lại nhau trong dự án âm nhạc nào đó?

Dòng story khoe chuyện làm nhạc của Mỹ Anh đi kèm với câu trả lời về bạn trai cũ.

Wren Evans tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001, quê tại Hà Nội. Anh xuất phát điểm là một du học sinh và là cựu học sinh trường Alexandre Yersin Hà Nội. Chàng trai gen Z được giới trẻ ngưỡng mộ khi biết đến 4 thứ tiếng gồm tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh và đang học thêm tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, Evans còn có khả năng chơi nhạc cụ, anh từng theo học piano nhạc cổ điển từ năm 10 tuổi.

Mỹ Anh.

Vào cuối tháng 10/2021, Wren Evans từng xuất hiện trên sân khấu The Heroes để hỗ trợ Mỹ Anh trong 1 phần thi. Lúc này, Mỹ Anh làm mới ca khúc "Một ngày mới" theo phong cách R&B, Wren Evans đã xuất hiệ với vai trò Rapper và chiêu đãi khán giả bằng phần Rap bằng tiếng Anh khá bắt tai.

Có thể thấy, dù không còn yêu đương hay hẹn hò gì nữa nhưng mối quan hệ giữa Wren Evans - Mỹ Anh vẫn khá tốt đẹp.