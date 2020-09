Đăng ảnh hôn Diễm My vẫn bị dân mạng làm phiền, Nhan Phúc Vinh phản pháo "thừa hiểu và tự biết đúng sai hay dở, không có nhu cầu được phổ cập thêm!"

Tối qua, Nhan Phúc Vinh đã "gây bão" mạng xã hội khi tự tay đăng trên fanpage cá nhân hình ảnh đám cưới ngọt ngào của cặp đôi Minh - Linh trong phim Tình yêu và tham vọng. Động thái này của nam diễn viên gây chú ý lớn vì trước đó, anh hiếm khi đăng tải hình ảnh của mình chụp cùng Diễm My trên mạng xã hội. Nam diễn viên còn vướng nghi án rạn nứt với bạn diễn vì không hề tương tác với đồng nghiệp suốt trong quá trình bộ phim ghi hình và phát sóng.

Nhan Phúc Vinh gây bão vì đăng ảnh hôn Diễm My trên fanpage cá nhân.

Sau khi hình ảnh này được đăng tải, facebook của Nhan Phúc Vinh "ngập lụt" trong comment phấn khích của cư dân mạng. Hiện tại, bức ảnh được Nhan Phúc Vinh chia sẻ đã thu hút hơn 17.000 lượt like, share và hơn 1.400 comment tương tác của người xem. Dù đa phần các comment là khen ngợi sự đẹp đôi của Diễm My - Nhan Phúc Vinh, thích thú với cái kết đẹp của bộ phim hay chúc mừng nam diễn viên đã rất thành công với lần Bắc tiến này... Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những cư dân mạng tỏ ra kém văn minh khi tiếp tục để lại những comment chê bai Diễm My trên fanpage của Nhan Phúc Vinh, bên cạnh những người tỏ ra không hài lòng với nội dung phim hiện tại, muốn có một cái kết khác, cho rằng Minh không nên đến với Linh mà phải trở về với Thùy Chi hoặc lấy Tuệ Lâm...

Trước một số nhận định tiêu cực của người xem, Nhan Phúc Vinh đã không ngại có động thái phản pháo khá cứng rắn. Anh để lại một bình luận dài nhắc nhở cư dân mạng ngay dưới bài đăng của mình:

Theo đó, nam diễn viên tỏ ra khá bức xúc khi có nhiều khán giả vào fanpage của cá nhân anh để bàn nội dung phim, phân tích những chuyện không liên quan. "Minh tổng" thậm chí tuyên bố: "Em nó thừa hiểu và tự biết đúng sai hay dở như thế nào nên không có nhu cầu được phổ cập thêm đâu ạ".

Tuy nhiên, sau đó, Nhan Phúc Vinh cũng khẳng định với khán giả rằng những lời anh nói không phải là giận dỗi hay bực tức, mà đơn giản là "nhắc nhẹ" để cư dân mạng hiểu nguyên tắc "đúng người - đúng việc - đúng nơi - đúng thời điểm".

Nhan Phúc Vinh - Diễm My đang là cặp đôi nhận được sự yêu mến cực lớn từ phía dân mạng sau khi bộ phim "Tình yêu và tham vọng" lên sóng.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhan Phúc Vinh có động thái cứng rắn với cư dân mạng trên fanpage của mình. Trước đó, trong một bài đăng của anh, có rất nhiều cư dân mạng quá khích vào ném đá Diễm My, hay bình luận những chuyện không liên quan đến các nhân vật khác... cũng bị nam chính Tình yêu và tham vọng lên tiếng nhắc nhở.